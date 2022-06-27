骨質疏鬆配對計劃 公院病人可在社區治療

隨著人口老化，骨質疏鬆的問題也不能忽略。骨質疏鬆會令骨骼變得脆弱，即使是輕微的跌倒、碰撞或打噴嚏，也有機會造成脆性骨折。事實上，脆性骨折在本港有上升趨勢，在十四年間增加五成，而當中近五成人在第一次骨折後兩年內，會再次骨折，對患者、家人、醫療系統都造成很大負擔。

尤其本港骨質疏鬆患者有不少是在公立醫院覆診，每次相關服務可能要等候很長時間。香港藥學服務基金主席蔣秀珠女士表示：「其實很多時，骨質疏鬆病情穩定的病人，回醫院覆診只是取藥或打針，屬於較簡單的服務，不應讓他們輪候、排隊太久，例如一些社區的醫生其實也可以處理這些病人。」

現時，Prolia（博力加）是其中一種常用於治療骨質疏鬆的藥物。本身是執業藥劑師的蔣秀珠，為此找來一些社區醫生以及藥廠，推行病人與私家診所服務的配對計劃。參加的病友需要在過去十二個月內，在公立醫院曾獲處方Prolia針，經由香港藥學服務基金會核對資料後，再按病人所選的地區，配對一家私家診所為病人打針，免卻每次打針都要到公立醫院登記和輪候。

蔣秀珠表示：「我們明白部分在公立醫院覆診的病人，想到私家診所接受治療，但又擔心費用昂貴，這是香港醫療制度下的常見現象。這次香港藥學服務基金以骨質疏鬆作試點推行配對計劃，讓公立醫院患者可以和公立醫院自費藥物相若的價錢，在公立醫院以外選擇並配對適合自己的社區地點接受治療。暫時，有十七間私家診所支持這計劃，差不多遍及香港十八區。在未來，我們希望鼓勵更多醫生參與這計劃，令更多患者可在社區繼續接受藥物治療，增加方便，未來亦希望把計劃拓展至其他病和藥物。」

Prolia（博力加）是其中一種常用於治療骨質疏鬆的藥物，本身是執業藥劑師的蔣秀珠，找來一些社區醫生以及藥廠，推行病人與私家診所服務的配對計劃。

由2022年6月13日起，符合資格並能提供相關用藥記錄的患者，均可以參加這計劃。患者可以先瀏覽香港藥學服務基金網頁，並致電2979 0380登記及申請配對服務。成功申請後，基金將根據患者所選地區進行診所配對，並把服務確認信傳送給患者。收到服務確認信後，患者需自行聯絡私家診所預約服務，並在預約當日，攜同香港身分證及服務確認信，親臨該私家診所接受服務。