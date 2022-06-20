香港數碼資產學會Hackathon 2022比賽揭盅 鍾偉強：香港應該擁抱科技

香港數碼資產學會（Hong Kong Digital Asset Society）日前於數碼港舉行執行委員會就職典禮，席上亦頒發 香港數碼資產學會Hackathon 2022 獎項予各得獎者，由主禮嘉賓包括財經事務及庫務局副局長陳浩濂、創新科技局副局長鍾偉強、學會榮譽顧問香港數碼港主席陳細明、香港應用科技研究院主席李惠光、立法會金融服務界李惟宏議員及立法會科技創新界邱達根議員等擔任頒獎嘉賓。

主禮嘉賓財經事務及庫務局副局長陳浩濂先致開幕詞。

主禮嘉賓創新及科技局副局長鍾偉強致開幕詞。

財經事務及庫務局副局長陳浩濂直言，香港作為亞洲第一的國際金融中心，擁有先天性優勢，認為香港的未來要依靠年輕人的創意及熱情，去推動並發展；至於創新及科技局副局長鍾偉強則稱：「現時國家十分重視數碼科技，香港應該擁抱科技，讓其成為香港的支撑動力。」再者，香港政府正積極運用區塊鏈技術，希望將金融與創科結合，與大灣區緊密合作，緊隨廣泛應用科技的大趨勢。

獲多間大學支持

是次比賽邀得香港數碼港合作舉辦，並獲香港應用科技研究院、亞洲金融科技師學會等機構及多間本地與海外頂尖大學支持，包括香港大學、香港中文大學、香港科技大學、香港理工大學、香港城市大學、英國牛津大學、英國倫敦政治經濟學院、美國南加州大學及美國史丹福大學等。經多重遴選後，最終以香港數碼港管理有限公司行政總裁任景信先生為首、新世界發展有限公司財務總監劉富強先生、全球首位推出華語音樂NFT的音樂人陳奐仁先生、TDX Strategies 創辦人羅仕泓先生及Double-Peak 共同創辦人霍嘉麟先生組成的評判團選出5隊得獎隊伍。

學會主席黃仰芳（左一）及評判之一陳奐仁（右一）訪問得獎隊伍參賽心得及感受。

得獎者最小僅14歲

獲獎團隊通過 區塊鏈 、元宇宙及非同質化代幣研發了多個創新的項目，例如碳中和代幣 、去中心化健康情緒管理平台及區塊鏈紀念祭祖平台等，得獎者年紀最小只有14歲，亦有在學博士學生，得獎隊伍們共獲得總值10萬元的獎金及知名機構實習機會，學會希望獲獎的隊伍可勉勵更多年青人擁抱數碼資產科技，推動青年對數碼科技的認知及投入。