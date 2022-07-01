富融銀行 x Baby Kingdom Mall「親子二重賞」獎賞高達HK$600

自從政府推出消費券後，很多人都開始轉移至網上平台進行消費，富融銀行深知香港人消費習慣的改變，最近聯同Baby Kingdom Mall推出「富融親子二重賞」，由即日至8月31日，只要使用富融銀行邀請碼「BKMALL」成功開立戶口，即可獲贈迎新禮品（四選一），價值高達HK$300，當中包括：

新生嬰兒套裝A（零售價HK$300） Sebamed施巴嬰幼兒2合1洗髮沐浴 200ml（德國版）、Sebamed施巴嬰幼兒潤膚乳 200ml（德國版）、Suzuran思詩樂100%純棉柔巾 80片、Suzuran思詩樂嬰兒專用棉棒 200支裝

新生嬰兒套裝B（零售價HK$258） Pearhead Little Pear寶寶掌印珍藏品、HaaKaa嬰兒電動磨甲器

幼兒學習玩具（零售價HK$229） Janod字母拼圖黑板

電子現金券（零售價HK$150）Baby Kingdom Mall HK$150電子現金券

立即下載：https://fusionbank.onelink.me/AIUz/bkmallmetro

成功以「BKMALL」邀請碼開戶後，前往 Fusion Bank App 的優惠中心，就看到會迎新禮品兌換券以獲取兌換碼，就可以前往 Baby Kingdom Mall 禮品換領專頁進行兌換：https://mall.baby-kingdom.com/fusionbank

*所兌換之禮品BK Mall將於 3-5 個工作天內安排送貨（包括現金券，現金券將透過閣下之登記電郵，以電子形式發放）。

另外，獲取迎新禮品後還有第二重獎賞！只要開立富融銀行戶口後再綁定WeChat Pay HK，於Baby Kingdom Mall透過WeChat Pay HK支付任何金額即可獲得10%回贈（最高可獲100 WeFun），1 WeFun等如HK$1#，首次成功於WeChat Pay HK綁定富融銀行戶口更可以額外獲得200 Wefun（限量80,000份），即總共獲得$300回贈，回贈獎賞豐富，切勿錯過！

富融銀行「消費筆筆賞」活動日期由即日起至9月30日，用戶只需於12月31日或以前成功開立富融銀行戶口並綁定至WeChat Pay HK，即可獲贈以上最高$300獎賞！除Baby Kingdom Mall外，於其他指定商戶消費均享WeFun10%回贈，更多其他商戶消費亦享8% WeFun回贈，無論衣食住行，都可以輕鬆消費賺回贈，絕對實用又貼地。

至於將WeFun微積分兌換現金的步驟亦非常簡單，只需打開WeChat Pay HK手機應用程式，即時可於優惠專區進入活動專頁查看積分狀況，並按｢立即兌換｣進行現金兌換，即可隨時於｢查看我的回贈紀錄｣看到消費紀錄以及回贈數目。

#WeFun微積分兌換服務由富融銀行提供

最後小編再給大家一個貼士：用WeChat Pay HK成功登記（第二階段）消費券（並綁定個人富融銀行戶口），更可額外獲豐富的加碼賞！還不趕快行動！

了解更多：https://www.fusionbank.com/common/detail.html?key=comsumptionvoucher2&lang=tc

*受條款及細則約束，活動詳情和條款及細則可前往富融銀行App或官方網站查閲。