香港 新酒店 2022｜Staycation必住下半年新開4大酒店！香港首間MGallery/ 海洋公園新酒店全海景房＋無邊際泳池

Staycation 熱潮近年在香港繼續蔓延，未出發外遊的日子，入住酒店就像去了趟小旅行，讓大家換個環境游水、做 SPA、吃一頓好，放慢腳步享受一下悠閒的週末。如果你已經住過四季、半島、君悅等名牌酒店，推薦以下四間預計在 2022 年下半年開幕的 新酒店 ，像香港首間MGallery剛於 6 月開幕，最吸引是超豪套房設有私家泳池和按摩浴池，坊間少見這樣的酒店配套；香港富麗敦海洋公園酒店則直接開在水上樂園旁邊，主打全部海景房，海邊更設有無邊際泳池，讓大家游住水享受水天一色的風景，chill 到爆！繼續睇埋另外兩間 新酒店 推介。

香港 新酒店 01｜香港銀樾美憬閣酒店6月開幕！超豪套房設私家泳池

又有名牌酒店進駐香港喇！主打個性精品酒店的 MGallery by Sofitel 剛於 6 月 1 日落戶東涌東薈城，開設香港首間 MGallery 品牌酒店。取名為香港銀樾美憬閣精選酒店，全因大嶼山早在 1880 年代曾以開採銀礦聞名，不只酒店名字，建築裏裏外外也加入了不少銀色的設計元素，如大堂的銀箔裝飾、庭院的銀葉拱門、銀色瀑布藝術裝置，呼應這段大嶼山的在地故事。而且酒店以現代園林為主題，周圍都是植物綠林，設計摩登得來也不失休閑度假 feel，前來staycation正好可以逃離鬧市，好好 refresh 一下。

206 間酒店房走暖色木系路線，玫瑰金配搭一室木系裝潢，房內還有大玻璃窗能眺望綠意盎然的山景，或者東涌市的開揚景色，感覺舒適雅緻。這裏最大賣點是部分套房竟然設有私人按摩浴池及泳池，行出露台已經可以跳入泳池，輕鬆 chill 住玩水曬太陽，完全毋需擔心預約不到泳池時段，或要與別人爭位游水，這樣的配套絕對是坊間罕見！另外也推薦落日套房，採用 corner 房般的設計面向無敵大海景，坐在窗邊便能無遮無擋欣賞夕陽徐徐落下的美景。值得一提，所有套房都使用女生最愛的 Dyson 風筒，以及美國人氣天然護養品牌 MALIN+GOETZ 的衛浴產品，讓大家洗完一身清爽香噴噴。

酒店除了室外空中花園﹑24小時健身室及露天泳池，還有 3 間餐廳，包括供應下午茶的 The Pavilion 酒吧、主打輕食的 Fresh 咖啡廳﹐以及現代小酒館 The Enclave。

香港銀樾美憬閣酒店

地址：東涌達東路16號

電話：3602 8989

網址：https://bit.ly/3xBG10i

香港新酒店 02｜香港數碼港艾美酒店大翻新！全新餐廳酒吧率先重開

位於南區的數碼港艾美酒店雖然位置隔涉，但勝在不少房間對正南中國海，坐在落地大玻璃前即可獨霸面前一片無敵海景，黃昏時分更能欣賞日落景色，加上部分海景房特別設有窗邊浴缸，邊浸浴邊欣賞海景超梳乎！只是酒店自去年 4 月起進行全面的翻新工程，170 間客房和套房至今仍未開放入住，想要 check-in 充滿設計感的新裝客房可能還要等一等，不過酒店內的四間餐廳上月已經率先重開，由主打創意粵菜的南坊、日式居酒屋 Umami、融合歐洲小酒館美食和亞洲佳餚的 Southside Bistro 至雅座酒廊 Latitude 22 都有。必試南坊，由屢獲殊榮的主廚李家鋌師傅主理，推薦楓木煙燻三黃豉油雞及招牌酸菜沸騰星斑球，前者的豉油雞鮮嫩入味，後者的魚肉更是滑不溜口，值得一試！

香港數碼港艾美酒店

地址： 數碼港數碼港道 100 號

電話：2980 7788

網址：https://bit.ly/3xEaz1I

香港新酒店 03｜全球首間富麗敦度假酒店！全海景房＋無邊際泳池

數到最萬眾期待的新酒店，非香港富麗敦海洋公園酒店莫屬。貴為全球首間富麗敦度假酒店，酒店特別選址海洋公園水上樂園旁邊，不論去海洋公園大玩特玩，或是前往對岸的鴨脷洲擦海鮮、食地道艇仔粉都非常方便，而且從酒店望出去就是深灣和香港仔海峽，坐擁無敵南中國海景，單是 425 間客房全部均能賞到絕美海景已經夠晒吸引，酒店還有親子主題客房，以及兩間設私人室外泳池的特色套房，唔使飛出香港都感受到度假感覺！

定位為臨海奢華度假酒店，香港富麗敦海洋公園酒店除了奢華設計的房間，設施也非常齊全，必 check 海邊無邊際泳池，可以 270 度欣賞南區美景，這裏還有水療中心、5 間餐廳酒吧及不同健康活動體驗，如水中瑜伽、舞蹈、都市耕作、音樂療法等，就算足不出戶都大把節目，預計將於 2022 年底開幕。

香港富麗敦海洋公園酒店

地址：香港仔海洋徑 3 號

電話：2166 7388

網址：https://bit.ly/3n7vl4E

香港新酒店 04｜麗晶酒店回歸！必試米芝蓮二星餐廳欣圖軒

尖東一帶可說是名牌酒店的集中地，Rosewood、九龍香格里拉、帝苑、海景嘉福⋯⋯最新一間就開在尖沙咀洲際酒店的舊址。洲際酒店從 2020 年結業之後一直進行大翻新，並預告 2022 年回歸開幕時將重用舊名 — 麗晶酒店，要知道早在 80 年代開業的麗晶酒店是當時香港數一數二的酒店品牌，更曾評為全球最佳酒店，連周星馳經典電影《國產零零漆》亦出現過「麗晶酒店」及「麗晶大賓館」的笑料，絕對是大家的集體回憶。雖然暫時尚未公布酒店重開日期，但大家依然可以在榮獲米芝蓮二星中菜廳的欣圖軒，細味傳統粵菜的滋味，例如脆皮龍崗雞、脆釀鮮蟹蓋、黑蒜干邑香草龍蝦球都是必試菜式。據說曾評為香港最佳扒房的 The Steak House 也將重開，可見酒店的餐廳陣容絕對是一大招徠。

香港麗晶酒店

地址：九龍尖沙咀梳士巴利道 18 號

網址：https://bit.ly/3y51uAd