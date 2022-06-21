陳凱琳細佬 唔似爸爸 林作出100萬要求驗DNA 陳媽媽剖白三大原因

陳凱琳（Grace）去年在IG上載和孖生弟弟Derek的合照，即引來熱議，當時有網友質疑弟弟似有外國血統。陳凱琳父母都是中國人，家姐陳凱晴（Joyce）擁有中國人樣貌，似足爸爸媽媽，細佬Derek則像混血兒。陳凱琳去年與細佬出席公開活動時曾解釋：「我哋係龍鳳胎，我哋入幼稚園又一齊，中學又係，成長嘅時候永遠都有個伴，所以感情係好好，我都當然希望我哋似樣嘅，始終我哋都係twins，我諗細個好BB嘅時候最似，咁中間都有段階段冇咁似，而家又好似大大吓又差唔多咁喎！」

陳凱琳父母都是中國人，家姐陳凱晴（左一）擁有中國人樣貌，似足爸爸媽媽，細佬Derek則像混血兒。

陳凱琳曾解釋：「我哋係龍鳳胎，我諗細個好BB嘅時候最似。」

Derek小時候完全不像混血兒。

兩姊弟去遊樂場，好可愛。

Derek開始有少少似混血兒。

陳凱琳和Derek游水look。

兩人愈大愈不似。

不過近日Derek於父親節貼出與爸爸合照，林作即揚言願意拿出在鍾培生百萬擂台得到的100萬，要求陳氏父子驗DNA證親生關係：「 本人願意用100萬港幣向Derek Chan not Cheung 發出挑戰：俾你一條毛俾我。同埋你老豆一條毛。如果DNA比照證實你哋係父子，我俾100萬你。如果唔係，順便比照係咪有印巴血統。順便咋，純八卦，驗到冇嘅我都俾100萬你。冇他，純碎之前嗰個Derek俾咗我一百萬零用錢冇錠使。同埋真心好奇及堅信不移。Derek，你願意接受挑戰嗎？」

近日Derek於父親節貼出與爸爸合照，林作即揚言願意拿出在鍾培生百萬擂台得到的100萬，要求陳氏父子驗DNA證親生關係。

事後有網民認同Derek與爸爸完全不似樣，想看他們的DNA結果，但亦有網民認為林作不尊重對方。之後林作再發文：「唔好再喺度話我多管閒事，我淨係問你兩句：第一，佢地係咪公眾人物，係，就有公眾利益，也必須承受被人指指點點，我都係市民一個。第二，老老實實，想唔想知先？！」

事後有網民認同Derek與爸爸完全不似樣，想看他們的DNA結果，但亦有網民認為林作不尊重對方。

其實陳媽媽去年5月接受車淑梅電台節目訪問時，首次回應混血兒外貌原因，陳媽媽當時解釋說：「其實 Grace 同 Derek 龍鳳胎出世嗰陣同大家姐一樣非常白淨，但突然喺 14、15 歲嘅時候眼大咗、臉尖咗，阿仔鬚根多咗，可能我嘅媽媽係馬來西亞人，擁有亞裔嘅容貌，細路又喜歡戶外活動，又或者加拿大嘅食物有好多荷爾蒙啦！」

陳媽媽去年5月接受車淑梅電台節目訪問時，首次回應混血兒外貌原因。

陳媽媽當時解釋說：「可能我嘅媽媽係馬來西亞人，擁有亞裔嘅容貌，細路又喜歡戶外活動，又或者加拿大嘅食物有好多荷爾蒙啦！」

看完陳媽媽剖白原因，林作再在Ig留言：「不回應沒問題。低調沒問題。不承認沒問題。但係事實就係事實，不容亂講。馬拉人Malay並非此容貌。戶外活動我做好多，唔見我咁嘅樣。加拿大食物食到中國人變南亞人樣？！咁我夠喺英國食到我變鬼佬啦！確實唔關我事，但係我見到謬論就不能提出我的質疑嗎？困擾了我9年了！而這傷害得到他們家人嗎？事實就是等於傷害？大家在現實中都是活得像隻鴕鳥嗎？即使唔係親生，請問有咩問題？咁樣佢地家人關係就要變差嗎？點解領養就唔值得一樣當仔咁愛？都咁多年了，知就一早知，唔知依家可以知，有咩分別？人家係加拿大人，比起你地班守舊華人思想要開通好多倍的，懂嗎？我依家有攻擊Derek嗎？我認為佢超型啵！」

陳凱琳和弟弟感情要好。