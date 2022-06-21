將軍澳｜The Dessert Museum香港站7月開幕！5大甜品主題打卡區＋香港獨有「彈」撻樂園

人氣甜點主題打卡展 The Dessert Museum 繼杜拜、新加坡、馬尼拉站之後，今個夏天將會登陸香港開展，於將軍澳東港城展出多個少女系主題藝術裝置，如「幸福馬卡龍下午茶」、「棒棒糖繽紛世界」。而「七彩童夢甜甜圈」一向大受歡迎，單是門口的 6 米高巨型冬甩已經夠搶眼，入面還掛滿超過不同口味的大冬甩，超 IG-able，難怪個個都爭住打卡！另外情迷「彈」撻樂園亦是一大亮點，將巨型蛋撻變成一張張跳彈牀，任你於上面大玩特玩，香港站獨有！

「仲夏黃金沙灘夢」更把展區內的棕櫚樹、放大版香蕉、波波池統統變成金黃色，只要戴上 VR 眼鏡還可以 360 度感受全球首個「元宇宙甜點藝術展覽」，同樣有新鮮感！

「The Dessert Museum」香港站

日期：2022 年 7 月 14 日至 9 月 4 日

地點：東港城一樓展覽場（港鐵坑口站 A1 出口）

時間：上午 10 時至下午 10 時

網址：https://bit.ly/3zSzBg5https://bit.ly/3zSzBg5

註：前往商場免費參觀實體展覽 或 下載手機應用程式登入虛擬展覽