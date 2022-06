古巨基 呂爵安首度合作《飄流教室》 古仔大讚Edan：假音好滑溜 爵屎：好好聽把聲好夾

古巨基 今日(22日)推出其《I Really Love To Sing》合唱專輯第一炮,請來(Edan)合作打頭陣,合唱《飄流教室》。MV女主角則邀來八十年代女神柏安妮的十七歲女兒、新進女演員許恩怡(Natalie)擔任。古巨基憑《必殺技》奪得2003年度叱咤樂壇流行榜「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲大獎」,他在頒獎台上留下一句經典金句:「我真係好鍾意唱歌……」基仔表示《I Really Love To Sing》企劃便是源自這句話:「真情流露的一句說話,亦都係心底話!」基仔表示已有幾年沒有推出唱片,這個project以「我真係好鍾意唱歌」為題,是因為他覺得音樂市場即使比以前辛苦,但仍然有很多很努力的歌手和音樂人繼續唱、繼續為夢想而努力:「而我自己亦係其中之一,所以呢個project就咁樣命名,今次邀請咗唔同曲風嘅新晉歌手一齊去完成呢個project,係一個全合唱嘅專案。」

至於邀請Edan合作的原因,基仔謂:「《飄流教室》當年冇被成為主打,所以喺今次project度,我好想搵一個心儀嘅人去同我一齊唱呢隻歌。今次嘅新編曲係好classy,配古典鋼琴咁。上次睇Mirror個show,Edan solo嗰part鋼琴自彈自唱令我好深刻,所以我就覺得係非Edan莫屬。」Edan亦受寵若驚:「真係好開心今次呢個合作。從來冇諗過,當初好記得花姐同我講:『喂!古生話想搵你合唱喎,你肯唔肯呀?』嘩!梗係好啦!因為未試過同一個大前輩合作,同埋我細個都有聽古sir嘅歌,所以我覺得呢件事係好神奇。」

Edan更表示錄音期間「學到好多嘢」:「古sir每一次都會嚟監製我嘅錄音,俾咗好多指導我,舒文監製都係,所以令到我對唱歌多咗好多諗法。同埋古sir真係好貼心,我問佢啲乜佢都好樂意去教我、幫我,所以好多謝佢。」而基仔在回憶二人在錄音室時的點滴,對Edna讚不絕口:「我記得佢話知道自己唱歌未必係最好,所以只要有其他唔同嘅機會,佢一定會好願意同埋俾心機去試!係一個好謙虛、好勤力嘅藝人。喺錄音過程裏面,我發現Edan喺假音上係好好,擁有一把好靚好滑溜嘅假音。」

至於MV其中一幕,是講述Edan和許恩怡去基仔於CD舖所舉行的新碟簽名會,Edan笑說:「今次感受到『前夫』嘅感覺,即係陪個女仔嚟見自己嘅偶像。」而基仔則演回本尊,當他一踏進CD舖,回憶立即番晒嚟:「見到啲海報、自己啲碟,就諗起好耐冇做簽名會!好懷念。」基仔覺得這個MV很有穿越感:「MV呢幕講番2012年《告別我的戀人們》呢一隻碟出嘅時候,我特登整番嗰個髮型,連件褸都係搵番當時宣傳嗰件褸。(Edan:真㗎?)我仲着得落!即係冇肥到!哈哈。」基仔又分享到達拍攝現場前的一件小趣事:「因為穿越關係,出呢隻碟嘅時候我係未結婚嘅,頭先一落車嘅時候,古太同我講:『喂!你除咗隻戒指佢先啦!你嗰陣時未結婚㗎。』咁我就除咗啦,哈哈。」

粉絲看完MV後紛紛大讚:「勁好聽呀😍😍多謝古sir邀請爵安合唱🥰你地把聲又夾😊MV好正!」、「好好聽好感動😭😭😭中學回憶返哂嚟,古sir爵安你哋把聲好夾呀!」、「古生好聽,幾好呀,提攜後輩👍👍👍👍,Edan 都大進步,有啲位唱得好好,好有Feel,估佢唔到!」

Edan和許恩怡有MV中有親密舉動,但沒有真正錫錫!