古巨基 呂爵安首度合作《飄流教室》 古仔大讚Edan：假音好滑溜 爵屎：好好聽把聲好夾

古巨基 今日（22日）推出其《I Really Love To Sing》合唱專輯第一炮，請來（Edan）合作打頭陣，合唱《飄流教室》。MV女主角則邀來八十年代女神柏安妮的十七歲女兒、新進女演員許恩怡（Natalie）擔任。古巨基憑《必殺技》奪得2003年度叱咤樂壇流行榜「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲大獎」，他在頒獎台上留下一句經典金句：「我真係好鍾意唱歌……」基仔表示《I Really Love To Sing》企劃便是源自這句話：「真情流露的一句說話，亦都係心底話！」基仔表示已有幾年沒有推出唱片，這個project以「我真係好鍾意唱歌」為題，是因為他覺得音樂市場即使比以前辛苦，但仍然有很多很努力的歌手和音樂人繼續唱、繼續為夢想而努力：「而我自己亦係其中之一，所以呢個project就咁樣命名，今次邀請咗唔同曲風嘅新晉歌手一齊去完成呢個project，係一個全合唱嘅專案。」

古巨基今日推出《I Really Love To Sing》合唱專輯第一炮。

古巨基請來呂爵安（Edan）合作打頭陣，合唱《飄流教室》。

MV女主角邀來八十年代女神柏安妮的十七歲女兒許恩怡擔任。

至於邀請Edan合作的原因，基仔謂：「《飄流教室》當年冇被成為主打，所以喺今次project度，我好想搵一個心儀嘅人去同我一齊唱呢隻歌。今次嘅新編曲係好classy，配古典鋼琴咁。上次睇Mirror個show，Edan solo嗰part鋼琴自彈自唱令我好深刻，所以我就覺得係非Edan莫屬。」Edan亦受寵若驚：「真係好開心今次呢個合作。從來冇諗過，當初好記得花姐同我講：『喂！古生話想搵你合唱喎，你肯唔肯呀？』嘩！梗係好啦！因為未試過同一個大前輩合作，同埋我細個都有聽古sir嘅歌，所以我覺得呢件事係好神奇。」

基仔謂：「上次睇Mirror個show，Edan solo嗰part鋼琴自彈自唱令我好深刻，所以我就覺得係非Edan莫屬。」

Edan更表示錄音期間「學到好多嘢」：「古sir每一次都會嚟監製我嘅錄音，俾咗好多指導我，舒文監製都係，所以令到我對唱歌多咗好多諗法。同埋古sir真係好貼心，我問佢啲乜佢都好樂意去教我、幫我，所以好多謝佢。」而基仔在回憶二人在錄音室時的點滴，對Edna讚不絕口：「我記得佢話知道自己唱歌未必係最好，所以只要有其他唔同嘅機會，佢一定會好願意同埋俾心機去試！係一個好謙虛、好勤力嘅藝人。喺錄音過程裏面，我發現Edan喺假音上係好好，擁有一把好靚好滑溜嘅假音。」

Edan受寵若驚：「未試過同一個大前輩合作，同埋我細個都有聽古sir嘅歌，所以我覺得呢件事係好神奇。」

至於MV其中一幕，是講述Edan和許恩怡去基仔於CD舖所舉行的新碟簽名會，Edan笑說：「今次感受到『前夫』嘅感覺，即係陪個女仔嚟見自己嘅偶像。」而基仔則演回本尊，當他一踏進CD舖，回憶立即番晒嚟：「見到啲海報、自己啲碟，就諗起好耐冇做簽名會！好懷念。」基仔覺得這個MV很有穿越感：「MV呢幕講番2012年《告別我的戀人們》呢一隻碟出嘅時候，我特登整番嗰個髮型，連件褸都係搵番當時宣傳嗰件褸。（Edan：真㗎？）我仲着得落！即係冇肥到！哈哈。」基仔又分享到達拍攝現場前的一件小趣事：「因為穿越關係，出呢隻碟嘅時候我係未結婚嘅，頭先一落車嘅時候，古太同我講：『喂！你除咗隻戒指佢先啦！你嗰陣時未結婚㗎。』咁我就除咗啦，哈哈。」

MV其中一幕，是講述Edan跟許恩怡去基仔於CD舖所舉行的新碟簽名會，Edan笑說：「今次感受到『前夫』嘅感覺。」

粉絲看完MV後紛紛大讚：「勁好聽呀😍😍多謝古sir邀請爵安合唱🥰你地把聲又夾😊MV好正！」、「好好聽好感動😭😭😭中學回憶返哂嚟，古sir爵安你哋把聲好夾呀！」、「古生好聽，幾好呀，提攜後輩👍👍👍👍，Edan 都大進步，有啲位唱得好好，好有Feel，估佢唔到！」

有粉絲說看完MV說：「中學回憶返哂嚟！」

有爵屎大讚：「好好聽好感動，古sir爵安你哋把聲好夾呀！」

Edan和許恩怡有MV中有親密舉動，但沒有真正錫錫！