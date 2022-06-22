林作要求Derek證父子關係 陳凱琳家姐私覆願驗DNA：100萬會唔會少咗啲？

陳凱琳孖生弟弟Derek在父親節貼出和爸爸的合照，因為Derek外貌激似混血兒，而陳凱琳父母都是中國人，林作即揚言願意拿100萬出來，要求陳氏父子驗DNA證親生關係，令網友熱議！昨日陳凱琳和Derek沒有回應，不過今日林作在他的IG指事件有新進展，且包保震撼：「我宣布：我今早獲得陳家私下回覆，距離探究究竟是隔代遺傳還是隔壁遺傳又近了一步。過去兩小時Follower只多了200人，這樣吧，IG到達40K，我就會post出完整回應。Facebook page上此post上到1K like我也會post。如果post出嚟唔收貨，我切。包震撼。」

陳凱琳孖生弟弟Derek在父親節貼出和爸爸的合照，因為Derek外貌激似混血兒，林作即揚言願意拿100萬出來，要求陳氏父子驗DNA證親生關係。

昨日陳凱琳和Derek沒有回應。

林作在該fb貼文超過一千Like後找數，他上載陳凱琳大家姐Joyce fb留言截圖：「林作先生，100萬會唔會少咗啲？」林作指對方願意做Test：「本人兌現承諾，公開陳家私下回覆：Derek 的家姐 Joyce 昨晚回覆了，但我係今早得知的。Joyce姐忘記，其實多年前，我為了探究究竟佢地係咪親生而用我自己私人Facebook Add咗佢。佢嘅意思，係願意做test，但價格出手太低！明白嘅，始終我用緊自己錢，人地講緊家族顯赫，區區得100，你估我細佬Derek喺嗰個167 Derek咩！」

林作今日指事件有新進展，他上載了陳凱琳大家姐Joyce fb留言截圖：「林作先生，100萬會唔會少咗啲？」

林作指對方願意做Test：「明白嘅，始終我用緊自己錢，人地講緊家族顯赫，區區得100，你估我細佬Derek喺嗰個167 Derek咩！」

林作又說：「收到，本人馬上聯絡身在深圳嘅林母，睇下佢可否番黎幫拖。我馬上聯絡我媽媽，大家俾少少時間我，我睇下可以點樣加碼。今晚12點，我會在此post於Facebook 獲得 1500個Like，及IG有45K followers的情況下，希望用大家嘅like及follow，代表民意，打動我老母，母子齊心，誠意金打動，俾我地一個機會，真相大白！也請傳媒幫手聯絡我媽媽，我知道大家都有佢微信，一齊轟炸佢，叫佢幫手！」

林作回覆Joyce（左一）說：「本人馬上聯絡身在深圳嘅林母，睇下佢可否番黎幫拖。我馬上聯絡我媽媽，大家俾少少時間我，我睇下可以點樣加碼。」