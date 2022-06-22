龔慈恩愛女林愷鈴首次孖胞弟拍廣告 林卓毅貌似金秀賢唔抗拒入行

龔慈恩 愛女林愷鈴（Ashley）以氣質星二代之名入行任模特兒及演員，近日首次與年僅18歲的胞弟林卓毅（Addison）合作拍廣告，被指貌似金秀賢的他坦言不抗拒入行。中銀香港BoC Pay趁第二輪消費券登記搶市場，推出「升級版」涵蓋衣、食、住、行各個範疇的超級優惠，麥當勞和屈臣氏等商戶優惠低至6折，還找來多位城中18至22歲年青藝人和星二代，做精明消費新生代星級代表。除了林愷鈴和林卓毅，還有吳若希18歲弟弟吳梓楓(Carson)、女神游嘉欣、18歲「聲夢一」學員林智樂(Felix)、「造星4」參賽者徐嘉蔚(Emiko)，以及18歲港大女神吳欣諺(Yanis）等，宣傳轉會或滿18歲首次登記BoC Pay 領消費券的「升級」優惠。

林愷鈴近日首次與18歲的胞弟林卓毅合作拍廣告。

林愷鈴和弟弟林卓毅首度「姊弟檔」隔空拍廣告，Addison更首次接拍演藝宣傳工作。Addison現時雖然身處英國讀法律系，但會定時回港，所以亦合資格領取消費券：「我18歲可以首次登記，合資格領取1萬元，相當開心。今個暑假碰正第二階段消費券發放，可以回港請媽咪食飯。」對於外型被讚高大靚仔似韓星金秀賢，會否有意入行，Addison表示：「媽咪、家姐及自己也不覺得似韓星，謝謝傳媒的讚美，7月回來香港放暑假，最期待是與家人及舊同學相聚，如果有合適的，也會嘗試不同範疇的工作，以爭取不同的工作經驗。」Addison笑言回港後會以消費券優惠買西餅及咖啡去探家姐班，感謝劇組對家姐的照顧，為劇組加油打氣。

被指貌似金秀賢的林卓毅坦言不抗拒入行。

Carson被逼為家姐吳若希慶生

吳若希弟弟吳梓楓(Carson)是18歲組別首次登記領取消費券的新生代藝人，他已計劃好如何使用這1萬元：「正確來說是『被計劃』，皆因家姐笑言已代我計劃好了，就是要補祝她食生日飯，她笑言30歲是『大壽』，要大肆慶祝，還要買玩具送給姨甥仔女，家姐說我是細舅父，要與她們分享。同時，我考完DSE本想買新款遊戲機，但之前格價覺得有點貴不捨得，所以我計劃自己餘下的消費券可以用BoC Pay以低至 37折入手遊戲機，希望可以成全我小小的願望。」

Carson自爆被逼為家姐吳若希慶生。

游嘉欣破慳囊狂掃護膚用品

現在忙於拍劇的游嘉欣，是TVB上位小花中的超級慳妹，她曾在訪問中分享過7大慳錢法，成功儲得6位數字「姑婆本」，她笑言：「我的慳妹形象深入民心，所以當然有留意BoC Pay的消費券轉會優惠，要率先賺100元轉會現金賞，再有消費券的幫補，與商戶優惠一併使用可以慳上慳，家人都笑言我『發達』了。我計劃到藥妝店買一些防曬用品，因為下個月拍的新劇有不少外景，我要準備多一點防曬用品開工，放工回家也可以敷面膜護膚。」

現在忙於拍劇的游嘉欣，是TVB上位小花中的超級慳妹。

Felix答謝Chantel請食飯

「聲夢一」學員Felix表示：「Chantel是群組的福利主任，之前提我們滿18歲的話，快點登記BoC Pay，因為有迎新獎賞68元，推薦人又額外有20元獎賞，她好多口頭禪例如『首次登記好著數啫』、『首次登記都賺到』溫馨提示，我們已講好，8月待她去完旅行，希望可以一班同學齊整食飯，皆因7月是我們『聲夢一之班』學員決賽一周年，所以希望等齊人好好慶祝，已約定了領取到消費券的同學，夾份請Chantel食飯。」

Felix為答謝Chantel請食飯。

此外，「造星4」參賽者徐嘉蔚(Emiko)及吳欣諺(Yanis）也齊齊登記用BoC Pay領取消費券，前者是轉會，而Yanis就是滿18歲首次登記，Emiko說：「我轉會已可以拎100元現金獎，而Yanis做新客戶有68元，亦可以介紹朋友，大家介紹朋友又有20元推薦獎賞。」Yanis補充：「我還在讀書收入不多，當然要量入為出，所以真的會成日幫襯一些大眾化的消費，例如去麥當勞買滿35元就減10元，很着數。」二人表示踏入夏天，更加要做運動，已約好了8月領到消費券後，要去連鎖店添置運動衫及運動鞋裝備。

Yanis說：「我還在讀書收入不多，當然要量入為出，所以真的會成日幫襯一些大眾化的消費。」