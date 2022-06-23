土瓜灣｜人氣萬花筒主題餐廳 漫花燈火OMG 重開！夢幻玻璃隧道＋必食梳心竹炭撻+最新下午茶

人氣打卡餐廳 漫花燈火OMG 剛在 6 月重開喇！以萬花筒為主題的 漫花燈火OMG 本來開在大角咀，憑七彩花海的夢幻裝潢和創新菜式大受歡迎，後來因地段重建而被迫結業，不少粉絲都大嘆可惜。事隔兩年，餐廳近日終於捲土重來，選址土瓜灣開設新店，還保留了舊店最 signature 的萬花筒隧道。穿過這條由過千塊玻璃拼湊而成的鏡面走廊，更發現店內也有七彩糖果鏡面沙發牆、漫天花海等打卡位，單是繽紛夢幻的佈置已經是一大賣點。

餐廳主打多款自家製的精緻甜品，像每日限量供應的潘朵拉的盒子 – 延續，用半圓形藝術糖罩蓋住焗撻，賣相超 IGable，店長話舊版本用上紅桑子雜莓撻，現在則由竹炭撻代替，待大家敲開糖膠、切開撻皮，就能看到入面的彩色流心忌廉和各種餡料，更有驚喜感覺。吃一口自製的鬆脆牛油撻底，配搭香濃黑芝麻慕絲、麻糬粒和焦糖杏仁碎，口感豐富，好睇又好食。藍天白雲造型的 FIKA 也是私心推薦，上層的可愛雲朵其實是豆腐慕絲，下層就有宇治抹茶金寶、北海道紅豆及牛奶麻糬，入口清新不覺膩。這裏還推出全新下午茶套餐，可以一次過品嘗到 8 款精緻鹹甜點，如焙茶吉士腐竹脆片、香橙柚子啫喱水晶菊花餃、青檸啫喱奶凍，特別喜歡檸檬吉士布列塔尼酥，餅底脆口帶牛油香，加上酸酸甜甜的檸檬吉士餡，清新開胃。值得一提，下午茶套餐只於星期一至五供應，並需提前最少 1 日預訂，唔係 walk-in 就食到㗎。

潘朵拉的盒子 – 延續 $168 FIKA $128

下午茶套餐 $428/ 2位

甜品以外，店內也供應不少主食選擇，例如酥皮黑魚籽牛油果煙三文魚水牛芝士波波他他、啖啖肉的大頭蝦占米多、黑魚籽麵包蟹意大利飯等，部分菜式以慢煮烹調，更能帶出食材的原汁原味。

大頭蝦占米多 $228

漫花燈火OMG

地址：土瓜灣九龍城道68號瑧尚U PLACE商場2樓201號鋪

電話：2388 6200/ 9038 9225

營業時間：12pm-10pm

網址：https://bit.ly/3xKTWRX