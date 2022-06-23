觀塘LINE FRIENDS POP-UP STORE再擴充 必買Mega Brown可愛擺設+全球限量達摩

LINE FRIENDS 粉絲注意！上年才在觀塘 apm 開幕的 LINE FRIENDS POP-UP STORE 近月再擴充營運，以「CUTENESS OVERLOAD」為主題佈置面積更大的店舖空間，周圍也能見到手繪風的 LINE FRIENDS 及 BT21 可愛角色，店內還有全港唯一的巨型 Mega Brown，打卡必影，新店將於 6 月 28 日正式開業！

除了各種 LINE FRIENDS 設計產品，新店將引入首次於香港推出的「LINE FRIENDS MEETS URDU MEGA BROWN EDITION」潮玩擺件（$2,980） ，每隻約 70cm 高，放在家中作擺設超可愛。另外香港限定的「LINE FRIENDS MEETS URDU 福部屋 – BROWN系列」特別版（$780起）亦是熱搶 item，招財貓、達摩造型的 BROWN 以黑色為主調，走型格路線，全球限量 200 隻！

LINE FRIENDS POP-UP STORE @ apm

地址：觀塘道418號創紀之城5期C層C-33號舖

開幕日期：2022年6月28日（晚上6時起正式對外開放）

營業時間：11am-9pm

網址：https://bit.ly/3OuBUde