孕婦慎吃紅豆蓮子薏米粥

一到夏季，很多人都愛煮紅豆蓮子薏米粥，認為有助解暑、健脾利濕之效，但這不代表多吃會有益，尤其薏米，屬性偏寒，孕婦須多加留意。另外薏米所含的醣類黏性較高，所以吃太多可能會妨礙消化，消化力較弱的人應盡量少吃。

蓮子

睡蓮科植物蓮的乾燥成熟種子。全國很多地方也有出產蓮子，如福建省建寧縣的「建蓮」、湖南省湘潭市的「湘蓮」及江西省鄱陽湖沿岸的「大白蓮」，為三大主產區，源遠流長。亦因加工不同，可分為紅蓮、白蓮、通心蓮等。

福建省建寧縣作為「建蓮之鄉」，擁有一千多年的種植歷史。當地所產的建蓮質優味香、質脆、微嚼即散，亦有「通心白蓮」之稱，故此有「建寧口蓮」的美譽，早已成為當地傳統名產。建蓮毋須浸泡，稍煮即可食用，入口後瞬間變得酥爛，但仍可保住完整形狀及亮麗的色澤，不會變糊及散開。有別於一般蓮子煮熟後仍是生硬的口感。

薏米

禾本科植物薏米的乾燥成熟種仁，又名薏苡仁、苡仁等。分佈於亞熱帶地區，主要分佈印度、越南和中國等地。生長於溫暖潮濕的邊地和山谷溪溝，以海拔2000米或以下較普遍。是一種優質小雜糧，營養價值甚高，可藥食兩用，具有健脾止瀉、利水消腫、除痹、排膿、解毒散結等功效。

雖然食用薏米十分普遍，但它是一種妊娠慎用中藥。在泰國、馬來西亞等東南亞地區，街上小店、排檔等常有出售薏米水，如欲備孕及懷孕時應多加留意。

紅豆

豆科植物赤豆的乾燥成熟種子。紅豆糕、紅豆沙、紅豆冰、紅豆雪條……想到已令人垂涎三尺。紅豆可製作出多種美食，它具有利水消腫，解毒排膿的功效，選購時以顆粒飽滿、色紫紅發暗者為佳。

【紅豆蓮子薏米粥】

【材料】: 通心白蓮（50克）、紅豆（30克）、薏苡仁（20克）、粳米（適量）、「鹽或糖（適量）按個人口味鹹吃或甜吃」

【做法】:

建蓮先去芯，紅豆、薏仁浸泡30分鐘後沖洗乾淨（備用）; 粳米沖洗乾淨（備用）; 將所有材料放入鍋中加入1500公升水，武火煮開改文火煮80分鐘，加入鹽或糖即可。

【注意事項】: 孕婦慎用。

撰文：國際中藥及食品發展聯會秘書Kate Peng