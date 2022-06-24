姜濤 同鄭中基玩真心話大冒險 被問變女仔想同邊個鏡仔拍拖  姜Man爆笑答：揀唔到

姜濤 最近獲鄭中基（Ronald）邀請到他自家YouTube頻道《機動電視台》玩「真心話大冒險」，答不到的懲罰是抽不同語氣卡讀出HPV小資訊，結果爆笑連連！

鄭中基（Ronald）近日邀請姜濤到他自家YouTube頻道《機動電視台》玩「真心話大冒險」。

其中一題Ronald問姜Man：「如果你變成女仔，最想同邊個MIRROR團員拍拖？」怎料姜Man寧願要卡：「攞嚟呀！」Ronald大笑，姜Man笑着解釋：「你睇吓我哋有幾揀唔到！」結果姜Man要用診所姑娘高八度語氣接聽Ronald來電：「喂，係，呢度係HPV，請問有咩可以幫到你？」搞鬼的Ronald就用「暴龍哥」口音說：「我想話呢……」搞到姜Man笑不停！

Ronald問姜Man：「如果你變成女仔，最想同邊個MIRROR團員拍拖？」

怎料姜Man寧願要卡：「攞嚟呀！」Ronald大笑！

姜Man笑着解釋：「你睇吓我哋有幾揀唔到！」

結果姜Man要用診所姑娘語氣接聽Ronald來電：「請問有咩可以幫到你？」Ronald就用「暴龍哥」口音說：「我想話呢……」搞到姜Man笑不停！

Ronald又問姜Man：「請講出花姐嘅缺點。」姜濤立即懊惱地說：「花姐嘅缺點⋯⋯佢會嬲㗎 ！佢冇㗎，佢好好㗎，佢冇缺點㗎 ！」當問到近期最後悔的一個決定，姜Man就自爆近期跟花姐因事在電話吵架，令他很後悔：「佢真係激到好嬲，我諗呢幾年佢無諗過同我鬧交鬧得最勁，嗰件事我係好後悔嘅。識佢到而家最甘嘅一次，甘到我聽身邊人講話佢要食啲高血壓藥，所以我聽到呢件事之後好後悔，覺得唔應該同佢嘈！」Ronald立即安慰姜Man︰「都過咗去啦！同埋你而家都後悔，咁佢睇到應該冇事㗎喇！佢即刻食返升血壓藥。」

Ronald又問姜Man：「請講出花姐嘅缺點。」

姜濤立即很懊惱。

姜濤說：「花姐嘅缺點⋯⋯佢會嬲㗎 ！」

姜Man最後說：「佢冇㗎，佢好好㗎，佢冇缺點㗎 ！」

Ronald要姜Man說出近期最後悔的決定。

姜Man自爆跟花姐因事在電話吵架。

姜濤說：「佢真係激到好嬲，我諗呢幾年佢無諗過同我鬧交鬧得最勁！」