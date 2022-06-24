千萬求驗DNA風波  陳凱琳細佬難抵壓力離港   林作跪低：Derek 不要走，願意收回我的offer！

陳凱琳 孖生弟弟Derek在父親節貼出和爸爸的合照，因為Derek外貌激似混血兒，而陳凱琳父母都是中國人，林作即揚言願意拿100萬出來，要求陳氏父子驗DNA證親生關係，昨日林作還說得到媽媽支持，願意加碼至1千萬，令網友熱議！

陳凱琳孖生弟弟Derek在父親節貼出和爸爸的合照，林作揚言願意拿100萬出來，要求陳氏父子驗DNA證親生關係。

昨日林作還說得到媽媽支持，願意加碼至1千萬，令網友熱議！

今日林作在社交網留言指收到Derek回應，令他很震驚：「由於過於意料之外及震撼人心，我目前要Process吓先知道要如何應對。我將會於今日下午4點發布消息！」直到下午5時，林作在IG上載Derek回應的影片，片中Derek表示自己非常愛錫爸爸及這個家庭，又指自己將會離開香港。根據Derek片中的服飾，應該是在家姐陳凱琳生日當天所拍。

林作今日在IG上載Derek回應的影片，指Derek可能因為不想面對壓力，決定要離開香港！

林作留言指Derek可能因為不想面對壓力，決定要離開香港：「Derek可能因為不想面對壓力，決定要離開香港了。他拍了一段告別短片給大家。本人在今早看到他的告白短片後，嚇了一跳。我們沒有人想Derek離開。我們沒有人想令一個家庭要分隔兩地。Derek，只要你不走，我願意收回我的offer。一家人和睦最好。」

林作說：「Derek，只要你不走，我願意收回我的offer。」

林作又跪低說：「本人願意幫助勸喻所有網民，不要再留意及關注這個驗DNA事件。不是我開始這個話題的，但我承認作為廣大網民之一，我有推波助瀾。但我願意成為這個話題的終結者。只要你願意留下來，我保證，我馬上轉移視線，例如反攻TVB港姐，讓你們家可以齊齊整整。各位，我們必須在不影響到別人一些底線的情況下滿足好奇心，原本我以為鄭先生說一家人心情不受影響，我才放心繼續，但原來已經影響到要道別，我就10萬個不願意了。各位，我們一起，用最衷心的態度，向Derek呼籲：Derek 不要走！」