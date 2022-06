聲夢傳奇2〡嫩版游嘉欣Jasmine 3歲學唱歌劇 「進擊的導師」Gin Lee深宵教唱《玉蝴蝶》助攻

《聲夢傳奇2》今晚播出的第三集,今集六位導師Gin Lee(李幸倪)、JW(王灝兒)、泳兒(Vincy)、布志綸(Alan)、林二汶(Eman)及林奕匡(Phil),將各自派出一名學員踏上《聲夢2》舞台獻唱,順序分別為Jasmine《玉蝴蝶》、Pamela《愛的根源》、Crystal《I Wish》、Angel《發熱發亮》、金仔《早班火車》、Sabrina《說散就散》,在六位之中獲得最少綠燈者將會被淘汰。「聲夢」畢業生亦有拉大隊到場支持一眾師弟師妹,相當有愛。

《聲夢傳奇2》今晚播出的第三集,六位導師將各自派出一名學員踏上《聲夢2》舞台獻唱。導師:前排左起:泳兒、Gin Lee、JW、林二汶。後排左起:Phil、總監Eric Kwok、總監陳奐仁、Alan。

《聲夢》畢業生都有現身支持首輪淘汰賽。 前排左起:林智樂Felix、潘靜文Sherman、蔡愷穎Lolita、姚婥菲Chantel、詹天文Windy、鍾柔美Yumi。

因樣子酷似游嘉欣+Chantel備受關注的Jasmine,是集以一襲型格黑色長裙上陣大晒長腿,相當搶鏡。雖然Jasmine 3 歲開始學唱歌劇被不少人看高一線,但有「進擊的導師」之稱的Gin Lee卻並不認同:「佢未撇甩13 年嘅古典唱法。」Gin Lee又訴苦指Jasmine忙於應付考試,無暇與其分享唱《玉蝴蝶》心得;為了Jasmine,Gin Lee竟趁有晚失眠,於半夜兩點多自拍短片及錄製語音作教材,讓Jasmine有空時跟著練習,十分貼心。短片所見,滿頭大汗的Gin Lee示範唱好《玉蝴蝶》時極度用心、七情上面,加上聲線極具感染力,欣賞指數爆錶!導師如此用心,令人更期待Jasmine今集表現。

另根據無綫釋出的官方預告,之前已一「唱」驚人的13 歲Sabrina 繼續大晒驚人唱功,不但導師Phil 相當滿意,就連師姐姚焯菲(Chantel)亦聽得極之陶醉,連環大晒「驚嘆表情包」之餘,還讚不絕口謂:「我起晒雞皮,我估唔到十三歲會唱到咁樣。I Know You Are Very Shy, But Then You Are Whole New Person On This Stage. So Congratulations! I Love That!」

至於今集沒有出場的女團XiX,六位成員在第二集獻唱的《Candy Ball》在Youtube登上熱門,最高排名一度殺上第三名,目前點擊率(截至下午6時)更已超過15萬。不少網民留言大讚XiX「進步很多」,著她們繼續努力;亦有網民笑指「腦已洗」,又指XiX演繹的版本「小清新」與「甜味」兼備!