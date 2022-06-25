聲夢傳奇2〡嫩版游嘉欣Jasmine 3歲學唱歌劇 「進擊的導師」Gin Lee深宵教唱《玉蝴蝶》助攻

《聲夢傳奇2》今晚播出的第三集，今集六位導師Gin Lee（李幸倪）、JW（王灝兒）、泳兒（Vincy）、布志綸（Alan）、林二汶（Eman）及林奕匡（Phil），將各自派出一名學員踏上《聲夢2》舞台獻唱，順序分別為Jasmine《玉蝴蝶》、Pamela《愛的根源》、Crystal《I Wish》、Angel《發熱發亮》、金仔《早班火車》、Sabrina《說散就散》，在六位之中獲得最少綠燈者將會被淘汰。「聲夢」畢業生亦有拉大隊到場支持一眾師弟師妹，相當有愛。

《聲夢傳奇2》今晚播出的第三集，六位導師將各自派出一名學員踏上《聲夢2》舞台獻唱。導師：前排左起：泳兒、Gin Lee、JW、林二汶。後排左起：Phil、總監Eric Kwok、總監陳奐仁、Alan。

《聲夢》畢業生都有現身支持首輪淘汰賽。 前排左起：林智樂Felix、潘靜文Sherman、蔡愷穎Lolita、姚婥菲Chantel、詹天文Windy、鍾柔美Yumi。

因樣子酷似游嘉欣+Chantel備受關注的Jasmine，是集以一襲型格黑色長裙上陣大晒長腿，相當搶鏡。雖然Jasmine 3 歲開始學唱歌劇被不少人看高一線，但有「進擊的導師」之稱的Gin Lee卻並不認同：「佢未撇甩13 年嘅古典唱法。」Gin Lee又訴苦指Jasmine忙於應付考試，無暇與其分享唱《玉蝴蝶》心得；為了Jasmine，Gin Lee竟趁有晚失眠，於半夜兩點多自拍短片及錄製語音作教材，讓Jasmine有空時跟著練習，十分貼心。短片所見，滿頭大汗的Gin Lee示範唱好《玉蝴蝶》時極度用心、七情上面，加上聲線極具感染力，欣賞指數爆錶！導師如此用心，令人更期待Jasmine今集表現。

樣子酷似游嘉欣的Jasmine，是集以一襲型格黑色長裙上陣大晒 長腿，相當搶鏡。

為了Jasmine，Gin Lee竟趁有晚失眠，於半夜兩點多自拍短片及錄製語音作教材。

讓Jasmine有空時跟著練習，十分貼心。

導師Gin Lee如此用心，令人更期待Jasmine今集表現。

另根據無綫釋出的官方預告，之前已一「唱」驚人的13 歲Sabrina 繼續大晒驚人唱功，不但導師Phil 相當滿意，就連師姐姚焯菲（Chantel）亦聽得極之陶醉，連環大晒「驚嘆表情包」之餘，還讚不絕口謂：「我起晒雞皮，我估唔到十三歲會唱到咁樣。I Know You Are Very Shy, But Then You Are Whole New Person On This Stage. So Congratulations! I Love That！」

另一熱門Sabrina，憑靚聲震撼無數網民！

師姐姚焯菲大讚Sabrina：「我起晒雞皮，我估唔到十三歲會唱到咁樣。」

至於今集沒有出場的女團XiX，六位成員在第二集獻唱的《Candy Ball》在Youtube登上熱門，最高排名一度殺上第三名，目前點擊率（截至下午6時）更已超過15萬。不少網民留言大讚XiX「進步很多」，著她們繼續努力；亦有網民笑指「腦已洗」，又指XiX演繹的版本「小清新」與「甜味」兼備！