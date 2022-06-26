Anson Lo生日 神徒打造「教主碼頭」 7.7請全港市民搭天星小輪

Anson Lo （盧瀚霆）將於 7 月 7 日迎來27歲生日，盧瀚霆國際後援會即推出教主2022生日應援第二擊 「Anson Lo & Sontos Giving Day 天星小輪免費乘搭日」，讓全港市民可在教主生日當天（7月7日）免費乘搭天星小輪來回尖沙咀至中環。後援會留言寫道：「FC希望藉著教主生日，透過今次『免費乘搭』活動為全港市民送上最地道、最貼地的一份禮物🎁在疫情下發放正能量，與大眾同舟共濟💪🏻一同與市民分享這份喜悅，意義非凡。」

Anson Lo （盧瀚霆）將於 7 月 7 日迎來27歲生日。

盧瀚霆國際後援會聯同天星小輪合辦「免費乘搭」活動，讓全港市民可在教主生日當天（7月7日）免費乘搭天星小輪來回尖沙咀至中環。（盧瀚霆國際後援會圖片）

此外盧瀚霆國際後援會於7月2日至7月10日，將尖沙咀碼頭及中環7號碼頭打造成「教主碼頭」，碼頭範圍、船內、閘機及樓梯等分別設有「Anson Lo & Sontos Giving Day」主題佈置，「免費乘搭尖沙咀<->中環」和「HAPPY BIRTHDAY」字句等，讓神徒參觀和打卡留念！

盧瀚霆國際後援會於7月2日至7月10日，將尖沙咀碼頭及中環7號碼頭打造成「教主碼頭」。（盧瀚霆國際後援會圖片）

在碼頭範圍、船內、閘機及樓梯等分別設有「Anson Lo & Sontos Giving Day」主題佈置。（盧瀚霆國際後援會圖片）

還有「免費乘搭尖沙咀<->中環」和「HAPPY BIRTHDAY」字句等，讓神徒參觀和打卡留念！（盧瀚霆國際後援會圖片）

為了回饋社會，後援會於 6 月 27 至 7 月 10 日在旺角朗豪坊舉辦的「Anson Lo & Sontos Giving Day Pop Up Store」，其中一項周邊產品亦是與天星小輪有關，所得到的收入扣除成本後，將全數捐予十間本地機構，包括「伸手助人協會」、「無家者同行」、「庭恩兒童中心」、「拯救貓狗協會」、「阿棍屋」、「大樹下」、「Paws United Charity」、「綠領行動」、「長春社」及「環保觸覺」，希望為社會出一份綿力，相當有意義！

「慈善生日月」第一擊由2022年6月27日至7月10日，在旺角朗豪坊4樓通天廣場展開一連兩星期的Pop Up Store。（盧瀚霆國際後援會圖片）

【Anson Lo & Sontos Giving Day 天星小輪免費乘搭日】詳情：

日期：2022年7月7日（星期四）

時間：早上6時30分至晚上11時30分

路線：尖沙咀來往中環一段

受惠對象：全港市民