好多人搵Edan姜濤AL拍戲 Tiger談MIRROR上下弦幽默被激讚

Tiger（邱傲然）今年22歲，是MIRROR最年輕的成員，一直是隊中的「隱形人」，早前加拿大中文電台節目《逍瑤郭杜》舉辦了「花姐我有嘢想問！」網上見面會，由加拿大鏡粉和經理人花姐（黃慧君）對話，當時花姐就大讚Tiger必成大器：「佢喺MIRROR入面係最細個，其實佢內心入面嘅知識同睇法係好多，好多個人見解，我好想鼓勵Tiger，雖然依家你嘅機會比人哋少，唔係C位，唔係大家最注意嘅成員，但係我好想話俾你聽，你俾少少時間自己，一定必成大器！」

Tiger早前被花姐大讚必成大器！

近日Tiger獲邀出席第16屆鮮浪潮國際短片節—閉幕暨頒獎禮，出席的還有杜琪峯、MakerVille行政總裁魯庭暉。魯庭暉解釋為何派Tiger出席任頒獎嘉賓：「杜Sir（杜琪峯）前兩日打俾我，點解派Tiger嚟呢？Tiger係MIRROR最細嘅成員，既然大會主旨係年青，咁冇理由叫Lokman（楊樂文）嚟！ 」台下笑！

近日Tiger獲邀出席第16屆鮮浪潮國際短片節—閉幕暨頒獎禮。

魯庭暉說：「點解派Tiger嚟呢？Tiger係MIRROR最細嘅成員，既然大會主旨係年青，咁冇理由叫Lokman嚟！」

開腔談MIRROR上下弦

之後Tiger頒發最佳攝影獎項，他致詞時相當精彩，令人驚喜，他還開腔談MIRROR上下弦一事：「近排都好多人搵MIRROR拍戲，搵MIRROR當然係好啦！佢哋好多時都係搵姜濤、Edan、Anson Lo、Jer，AK，雖然都有搵Lokman，但大多數都係搵上弦嘅人。咩係上弦呢？就係MIRROR十二個人，多啲人識嗰6個就係叫上弦，無乜人識嘅就係下弦，所以佢哋好少搵下弦嘅人拍戲，譬如Tiger、Alton、Frankie嗰啲。有見及此，今日我嚟就係尋找工作機會嘅！大家好，我係MIRROR下弦嘅Tiger！」台下即傳來掌聲和歡呼聲！

Tiger頒發最佳攝影獎項，他致辭時相當精彩，令人驚喜。

他還開腔談MIRROR上下弦一事！

Tiger：有機會就盡力啲

Tiger解釋為何有下弦出現︰「可能佢哋覺得呢班人唔得啦，覺得呢班人冇作品點會得呢？冇作品即係冇人睇，冇人睇即係冇人氣，冇人氣即係冇人知，ok！咁我就諗，冇作品俾你睇，即係冇睇到，咁點解你知我哋唔得呢？」他指很多同齡的朋友，剛剛出來社會工作，能力都被質疑：「啲老闆聽到咁後生咁年輕，得唔得㗎？我就諗點解唔得呢？到底係唔得定係未得呢？我都唔知，唯有盡力試下囉！」

他表示兩日前收到邀請，感到十分驚訝︰「我喎，講嘢喎！for大家info，我係sell唔講嘢嘛！但機會嚟到就盡力試吓，因為入咗行呢幾年，我學到一樣好緊嘅嘢，就係無機會嘅時候就努力啲，有機會就盡力啲！」Tiger還把握機會力sell自己有份參演的拳擊劇《死角》，他指劇集將於十月播出：「 睇完再決定到底我哋得唔得都唔遲，多謝大家！」台下掌聲雷動！

Tiger把握機會力sell自己有份參演的拳擊劇《死角》，他說：「 睇完再決定到底我哋得唔得都唔遲，多謝大家！」

花姐狂俾Like

網民看完Tiger的致辭，紛紛讚好︰「Tiger 講得好好，成熟，幽默風趣！」、「Tiger好有台型，淡定有內容，有大將之風，期待你的演出！」、「Tiger把聲好靚，演講亦好清晰，期待佢可以有多啲作品俾大家見到佢嘅光芒！」、「 邱生好淡定．必成大器！」就連花姐都在IG Story轉發頒獎禮影片留言盛讚：「Tiger👍👍👍！」

網民看完Tiger的致辭，紛紛讚好，就連花姐都在IG Story轉發頒獎禮影片留言盛讚：「Tiger👍👍👍！」