香港首個 KAKAO FRIENDS 主題Staycation 人均唔使$750住到超可愛主題房＋禮物包＋下午茶

韓國人氣卡通 KAKAO FRIENDS 主題酒店房登陸香港喇！香港沙田凱悅酒店由 7 月起將推出 KAKAO FRIENDS 客房 staycation，以「Happy Moment with Friends」為主題，酒店大堂設有 KAKAO FRIENDS 主題壁畫及擺放了 1.5米 高的 Ryan 公仔任大家影相打卡之餘，主題房的抱枕、地毯、掛畫、杯墊、可愛造型桌燈統統都有 Ryan 與 Apeach 的身影，粉絲一定心心眼！

入住之後，記得去泳池借用 Ryan 水泡、沙灘球玩水曬太陽，回到房還可以免費歎到最新的 KAKAO FRIENDS 主題雙人下午茶，可以一次過吃勻 Ryan 造型橙味法式小圓餅、椰子慕絲蛋糕、草苺奶凍、羽衣甘藍香辣雞卷等鹹甜點。深明粉絲住到唔捨得走，酒店特意為每間主題房準備一個 KAKAO FRIENDS 禮品包，內有咕𠱸、Ryan 造型便攜扇，以及 Ryan 或 Apeach 的防UV摺傘，讓大家當成紀念品帶回家中，有得食有得拎，價錢不過 $1,488 起，以主題 staycation 來說算是划算。

KAKAO FRIENDS 主題房 staycation

價錢：每晚 $1,488 起（包括主題房一晚住宿、禮品包、主題雙人下午茶、自助早餐等）

詳情： https://bit.ly/3ymYH5B