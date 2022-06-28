深水埗145米花海世紀大橋成最新打卡點  

7月1日將至，今年是香港特別行政區回歸祖國25周年，為隆重其事，海盈居民會及青年議會聯同深水埗民政事務處、九龍社團聯會深水埗地區委員會舉辦，並由雅仕維傳媒集團製作的「深♡心花橋賀回歸」25周年紀念慶祝活動，而最令人曯目必定是長達145米天花花海，令人賞心悅目之餘，亦希望藉此增添區內氣氛，讓大家開心慶回歸！

長達145米的深水埗世紀大橋「花海為天，青草為地」引人駐足欣賞。

天花設置了一片花海。

今年慶祝活動選址於去年剛落成的「世紀大橋」— 橫跨西九龍公路及連翔道，並連接海達邨及海盈邨。全長達145米的行人天橋上，抬頭看上去，一片天花全鋪上色彩繽紛的花，陽光從玻璃天窗透射下，望著長長的花海，絕對令人忍不住在此打卡一番。

此外，天橋地面設計了兩款3D錯視藝術地畫，第一款配合主題，色彩豐富的花草樹木為四周石屎森林作一些清新點綴；另一款則以深水埗區內為人熟悉的地標建築和街道為題，當中包括玉石市場、黃金電腦商場、以及美荷樓等，夠本土之餘絕對「貼地」親民，亦可以突顯深水埗區獨特又活力的一面。大家可以於指定位置打卡，絕對好玩又有趣。

可愛又像真的3D錯視藝術地畫，可以給大家以不同角度營造錯視的效果，有趣又好玩。

3D錯視藝術地畫展示深水埗區內地標和街道，獨特得來又夠創新。

透過AR效果可看到蝴蝶在花草中飛舞。

大家更可在現場通過手機掃瞄指定二維碼或經專屬連結，下載三款不同設計的Instagram濾鏡自拍打卡，其中兩款可用AR（擴增實境）效果看到蝴蝶在花叢及青草間飛舞；另一款濾鏡則是深水埗地標，配合相同主題的3D錯視藝術地畫，拍攝後可即時透過社交媒體與好友分享這份喜悅！

「深♡心花橋賀回歸」

日期：即日至7月中旬

地點：九龍深水埗海盈邨及海達邨長跨度行人天橋（世紀大橋）