孩子過度活躍 獎與罰哪種較奏效？

專注力失調及過度活躍症（ADHD）表現出來的都是行為問題，一是不專心，一是過度活躍、衝動，那麼很自然的，家長或學校老師第一時間都會想：給他一些獎勵，或施行一些懲罰，能否改變他的行為？

其實，不論獎或罰，都屬於「行為治療」。不過，行為治療在研究中顯示，對專注力失調的問題未必有太大幫助，因為專注力失調這回事，並不會是簡單如媽媽要小朋友集中些、專注些，他就能夠做到。又或是媽媽說：「你專注些我就獎你一粒糖，你再不專注的話我就懲罰你，這類方法也不會有效。」

另外，行為治療對過度活躍症效果也不明顯。大家必須要明白，ADHD這個病，主要是行為問題和腦部功能問題，若只用行為治療，獎勵、責罵甚至責打，患者即使會因此而忍下自己的衝動，也只能維持一段時間。所以，如果小朋友同時有專注力失調和過度活躍症，不可以單靠獎或罰等行為治療，而要正式經醫生評估和治療。

ADHD這個病，主要是行為問題和腦部功能問題，若只用行為治療，獎勵、責罵甚至責打，患者因此而忍下自己的衝動，也只能維持一段時間。

特別提醒大家，對於ADHD，近年父母都很關心，正因如此也出現了很多不同資訊，尤其網上資訊更多。不過，大部分網上資訊聲稱的改善方法，都只是「另類方法」，從未有證據顯示有效。亦曾經有些個案，小朋友七、八歲，明顯有ADHD，但家長仍不斷去嘗試另類療法，數年後發覺他病情愈來愈差才找醫生治療，但ADHD若到九歲、十歲才開始治療，效果也不如理想。所以千萬不要被太多的網上資訊，磋砣了小朋友的過度活躍症。