《尋人記 II》收視報捷 「杯麵男」獲小學同學幫忙尋母  「龜兔夫婦」遺孀 ：不再孤單

由方東昇、黃曉瑩、李曉欣及黃靖婷主持的《尋人記 II》，於本月 17 日播出最後一個單元《尋人後記》，但仍在觀眾心中泛起不少漣漪。近日被指與第三集主角「杯麵男」徐志文撞樣的廚神黃亞保， 專誠與太太及四名子女到志文工作的麵檔打氣兼合照留念，再度掀起熱話。

近日被指與第三集主角「杯麵男」徐志文撞樣的廚神黃亞保， 專誠與太太及四名子女到志文工作的麵檔打氣兼合照留念。

自開播後話題不斷、被形容為無綫收視保證的《尋人記 II》，7 天跨平台總收視日前出 爐。綜合十集單元，《尋人記 II》7 天跨平台總收視平均為 19.7 點，是自 2021 年 5 月 以來 10 點半時段最高收視節目，成績理想，最高收視單元頭三名依次為第九集《我的媽呀!》22 點、第七集《非典型婆婆》20.7 點、以及第八集《生仔要考牌?》20.4 點。 除 7 天跨平台總收視報捷，《尋人記 II》的精華短片在網上反應亦相當熱烈，大部分獲 得逾 6 位數點擊次數。

《尋人記 II》7 天跨平台總收視平均為 19.7 點，是自 2021 年 5 月 以來 10 點半時段最高收視節目，成績理想！

當中感動無數網民的「龜兔夫婦」遺孀 Sabrina 的精華片段，截至今早十時已有超過 46.7 萬點擊，吸逾 7,800 likes 之餘，亦獲得超過 600 則留言，除了為 Sabrina 打氣及送上祝福外，其他幾近全正評:「好感謝 Sabrina 再一次受訪，深深感受到人生無常、珍惜眼前人。」、「多謝方東昇及拍攝團隊上下，以及歷年嚟咁多位受訪者，為你們鼓掌！」、「這不是一個尋人節目，是一個尋找人生意義的節目。」、「生命影響 生命，實在是一部超有質素嘅紀錄節目。」、「切切實實給香港人一個對身邊人和事珍惜 的反省！」

當中感動無數網民的「龜兔夫婦」遺孀 Sabrina 的精華片段，截至今早十時已有超過 46.7 萬點擊。

對於網民厚愛及支持，Sabrina 在節目播出後表示，能以自己的故事感動別人，令她不 再孤單，更是不枉此生，Sabrina說:「其實好感觸，節目真實反映丈夫離開後我嘅心路 歷程。Frankie 嘅離世的確好可惜，但片段亦提醒番我 Frankie 健在時，我哋嘅日子過得 好快樂。」

對於網民厚愛及支持，Sabrina 在節目播出後表示，能以自己的故事感動別人，令她不 再孤單。

同樣獲得大家支持的志文，透露自尋親單元播出後，小學群組的同學不但與 他分享尋親經驗，更落手落腳幫忙:「佢哋幫我聯絡同約見喺香港嘅泰國組織，幫我跟進尋親，好多謝佢哋。」志文又表示，不少市民專程到他工作的柴灣麵檔幫襯，送上祝福:「佢哋嚟自港九新界，粉嶺、東涌、大嶼山都有，哈!」

志文透露自尋親單元播出後，小學群組的同學不但與 他分享尋親經驗，更落手落腳幫忙！

至於其他受訪者，亦透過攝製隊再次對觀眾及網民表達謝意。第四集《男人最痛》當年的單親爸爸 James說:「多謝團隊畀機會等我可以透過鏡頭講番爸爸昔日嘅無私支持。雖然同爸爸唔能夠再見面，但透過個節目好似再次同爸爸『相聚』咁。」雜貨店老闆娘指:「仔女問我點解冇同採訪嘅主持們合照，我話驚阻住人做嘢嘛。」

James 的單元，引起了不少男士的共鳴。

第七集《非典型婆婆》胡婆婆說:「有朋友特登入咗二百蚊人民幣落我個仔嘅戶口，話 畀我買嘢食，好開心、好多謝大家，你哋真係好有愛心!Thank you everyone, Wish you good health!」婆婆再次強調「做人最緊要樂觀」，並大方分享英文好的秘訣:「我當年返 工帶住本字典，如果湊緊嘅小朋友瞓咗覺就拎出嚟讀吓，又會睇酒店啲雜誌學英文，唔 識就問客人。」

胡婆婆年輕時好勤力咁自學英文，真係好值得尊敬。

胡婆婆這句說話，令到唔少觀眾聽完眼濕濕。

第八集《生仔要考牌？》好媽媽梁惠英：「節目出街後好多好耐冇聯絡嘅朋友同舊街坊都聯絡番，好開心！」黃姑娘指：「第一次受訪時初出茅廬，現在行將退休，是退休前一份很好的禮物，感恩。」

好媽媽梁惠英一家四口。

梁惠英與社工黃姑娘「重逢」大感開心。

第九集《我的媽呀！》艷輝說：「因為節目出街時分咗上、下部分，啲朋友睇完頭半集話搵唔到艷輝時，係咁叫我立即打電話去TVB，仲話『TVB 搵緊你』。」