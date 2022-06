《尋人記 II》收視報捷 「杯麵男」獲小學同學幫忙尋母  「龜兔夫婦」遺孀 ：不再孤單

由方東昇、黃曉瑩、李曉欣及黃靖婷主持的《尋人記 II》,於本月 17 日播出最後一個單元《尋人後記》,但仍在觀眾心中泛起不少漣漪。近日被指與第三集主角「杯麵男」徐志文撞樣的廚神黃亞保, 專誠與太太及四名子女到志文工作的麵檔打氣兼合照留念,再度掀起熱話。

自開播後話題不斷、被形容為無綫收視保證的《尋人記 II》,7 天跨平台總收視日前出 爐。綜合十集單元,《尋人記 II》7 天跨平台總收視平均為 19.7 點,是自 2021 年 5 月 以來 10 點半時段最高收視節目,成績理想,最高收視單元頭三名依次為第九集《我的媽呀!》22 點、第七集《非典型婆婆》20.7 點、以及第八集《生仔要考牌?》20.4 點。 除 7 天跨平台總收視報捷,《尋人記 II》的精華短片在網上反應亦相當熱烈,大部分獲 得逾 6 位數點擊次數。

當中感動無數網民的「龜兔夫婦」遺孀 Sabrina 的精華片段,截至今早十時已有超過 46.7 萬點擊,吸逾 7,800 likes 之餘,亦獲得超過 600 則留言,除了為 Sabrina 打氣及送上祝福外,其他幾近全正評:「好感謝 Sabrina 再一次受訪,深深感受到人生無常、珍惜眼前人。」、「多謝方東昇及拍攝團隊上下,以及歷年嚟咁多位受訪者,為你們鼓掌!」、「這不是一個尋人節目,是一個尋找人生意義的節目。」、「生命影響 生命,實在是一部超有質素嘅紀錄節目。」、「切切實實給香港人一個對身邊人和事珍惜 的反省!」

對於網民厚愛及支持,Sabrina 在節目播出後表示,能以自己的故事感動別人,令她不 再孤單,更是不枉此生,Sabrina說:「其實好感觸,節目真實反映丈夫離開後我嘅心路 歷程。Frankie 嘅離世的確好可惜,但片段亦提醒番我 Frankie 健在時,我哋嘅日子過得 好快樂。」

同樣獲得大家支持的志文,透露自尋親單元播出後,小學群組的同學不但與 他分享尋親經驗,更落手落腳幫忙:「佢哋幫我聯絡同約見喺香港嘅泰國組織,幫我跟進尋親,好多謝佢哋。」志文又表示,不少市民專程到他工作的柴灣麵檔幫襯,送上祝福:「佢哋嚟自港九新界,粉嶺、東涌、大嶼山都有,哈!」

至於其他受訪者,亦透過攝製隊再次對觀眾及網民表達謝意。第四集《男人最痛》當年的單親爸爸 James說:「多謝團隊畀機會等我可以透過鏡頭講番爸爸昔日嘅無私支持。雖然同爸爸唔能夠再見面,但透過個節目好似再次同爸爸『相聚』咁。」雜貨店老闆娘指:「仔女問我點解冇同採訪嘅主持們合照,我話驚阻住人做嘢嘛。」

第七集《非典型婆婆》胡婆婆說:「有朋友特登入咗二百蚊人民幣落我個仔嘅戶口,話 畀我買嘢食,好開心、好多謝大家,你哋真係好有愛心!Thank you everyone, Wish you good health!」婆婆再次強調「做人最緊要樂觀」,並大方分享英文好的秘訣:「我當年返 工帶住本字典,如果湊緊嘅小朋友瞓咗覺就拎出嚟讀吓,又會睇酒店啲雜誌學英文,唔 識就問客人。」

第八集《生仔要考牌?》好媽媽梁惠英:「節目出街後好多好耐冇聯絡嘅朋友同舊街坊都聯絡番,好開心!」黃姑娘指:「第一次受訪時初出茅廬,現在行將退休,是退休前一份很好的禮物,感恩。」

第九集《我的媽呀!》艷輝說:「因為節目出街時分咗上、下部分,啲朋友睇完頭半集話搵唔到艷輝時,係咁叫我立即打電話去TVB,仲話『TVB 搵緊你』。」