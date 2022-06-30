【灣仔】全新日式酒店AKI 7月12日開幕 內部餐廳率先睇 必試便當盒＋佐酒小食

因為疫情關係，港人對Staycation和本地 酒店 的熟悉程度急升，不過來來去去都只是入住某幾間酒店，實在「打卡打到爛」。今次小編就為大家介紹將於7月中旬開幕的灣仔新酒店，率先帶各位參觀一下酒店餐廳，發掘箇中美食。

酒店主打簡約日系風格，提供罕見的日式榻榻米和室客房，加上落地玻璃設計，採光度十足。

酒店提供香港比較少見的榻榻米酒店房間。

位於酒店2樓的餐廳命名為Tangram，中文釋作七巧板，以大家小時候玩的七巧板作為靈感，象徵著餐廳提供多國菜式，種類繁多。

Tangram裝潢也是日系風，天花板材質是日式榻榻米。

相信大家對於日式便當盒都不太陌生，曾經在JW萬豪酒店和香港君悅酒店任職過的餐廳總廚Keith Chan就對於便當盒存有疑問，他認為便當盒不一定要盛載日本料理，所以將來自印度、英國、韓國等多國菜式的料理放入便當盒中，打造多元化的嶄新便當料理。

餐廳午時時段會提供3款便當，包括前菜和主食。（$328/份，另收加一服務費）

日式吉列豬扒便當盒

蜂蜜烤蔬菜

香煎澳洲沙朗牛扒配青醬便當

炸玉米粥薯條配蔬菜

薑汁三文魚配香菇串便當

蟹肉配古斯米牛油果沙律

大蒜薯泥配時令蔬菜

每款便當均配有一份前菜，而前菜亦會以廚師發辦形式提供，每日挑選新鮮食材為食客帶來新意，所以每次去到餐廳用膳的話都有機會遇上不同的前菜。

餐廳在下午茶至晚市時段會提供多款佐酒小吃和廚師精選美食，總廚特意推介龍蝦腸粉。平日食腸粉都離不開甜醬、麻醬、辣醬和芝麻。而總廚就將龍蝦和三文魚籽加入腸粉，再混合龍蝦湯精華泡沫，將香港地道小食提升到另一個層次。

龍蝦腸粉（$98）

日式燒飯糰以秘製醬汁調味並輕煎至微焦程度，之後再放上一隻水波蛋，用刀戳破水波蛋，蛋黃汁慢慢滲透飯糰，配合濃郁的松露，實在太邪惡！

日式燒飯團（$68）

水波蛋一戳即破，蛋黃汁流出超邪惡。

油甘魚肉質肥美，口感厚實滑嫩，魚身經過輕灸，再搭配特調醬汁，味道有微微芥辣味及酸味，不油膩之餘亦非常開胃。

Hamachi Tataki ($98)

慢煮和牛配柚子汁以48至50度低溫慢煮75分鐘，肉汁可以保留在纖維之中，同時帶出和牛軟嫩的口感，最後淋上清新酸甜又開胃的柚子醬汁，中和了紅肉帶來的飽滯感。

慢煮和牛配柚子汁 ($148)

總廚將港式西多士改良，在烤多士內夾着意大利風乾火腿及松露醬，最後放上一隻小巧的煎鵪鶉蛋。

松露多士配意大利風乾火腿和鵪鶉蛋 ($78)

炸飯球是意大利著名小吃，總廚把辣蕃茄醬意大利飯裹著芝士及鴨肝醬，配上一塊巴馬臣芝士脆片，口感層次更豐富。

意式炸飯球配鴨肝醬和香辣番茄醬 ($78)

在烤得金黃香酥法式牛油軟包上塗塗抹一層Stracciatella芝士及手工甜椒番茄醬，再鋪上意大利風乾火腿，充滿外國風情。

Prosciutto Caprese ($98)

在北海道帶子上加上往日食燒味配備的薑蔥油，提升蛋白質的香味。同時加入青檸汁和灑上青檸皮，令味道加以突出。

北海道帶子串 ($108)

Dirty Shochu（$105）：以日本梅子入饌，味道酸甜。

Lychee Tini（$105）

Sake Cucumber Martini（$105）：清新青瓜味適合夏天飲用。

Kyoto Sour（$105）：加入Tabasco，味道酸辣過癒。

AKI HONG KONG – MGALLERY

預計開幕日期：7月12日

地址：灣仔謝斐道239號（Tangram餐廳位於酒店2樓）

電話：2121 5000

查詢：https://www.facebook.com/akihkmgallery

