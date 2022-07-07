微創小腸氣手術 新物料有助減低痛楚

「小腸氣」的正式名稱是「疝氣」，即指部分內臟離開了它原本的位置，穿過某些不正常的空隙跑到了其他地方，而最常見是肚內的腸臟去到了肚裡其他空間。

小腸氣有兩大類，一類是在小朋友身上發生，和先天的生理結構有關；但比較常見的卻是在成年人尤其長者身上發生。治療方法主要是靠外科手術修補空隙和固定內臟，否則小腸氣是不會自行痊愈的，目前亦沒有可治療小腸氣的藥物。若拖延不治療，有引致內臟壞死的風險。

和大部分外科手術一樣，小腸氣手術也從傳統開刀發展出微創手術，而且已有30年歷史。到最近十多年，由於微創技術日趨成熟，而所用的物料也日新月異，令微創小腸氣手術變得愈來愈普及。

一如大家對微創手術的認知，以微創手術修補小腸氣，相比傳統開刀手術最主要的優勢是傷口比較小，通常微創手術只會牽涉到3個小至5-10毫米的傷口，就可完成整個手術。傷口細小的好處除了病人所受的痛楚較少，更可以在手術後較快康復，回到正常的生活。通常，做完微創小腸氣手術即日已可落床，恢復大部分日常的活動。另外，長遠來說，亦有研究證明用微創手術修補小腸氣，手術附近範圍出現慢性痛症的機會比傳統開刀手術低。

近年微創小腸氣手術所用的「補片」愈來愈輕，密度也愈來愈低，長遠來說可減少引起術後黏連和痛症。

而手術物料方面，近年微創小腸氣手術所用的「補片」愈來愈輕，密度也愈來愈低，長遠來說可減少引起術後黏連和痛症。而固定補片的方法亦由以前採用鈦金屬釘，逐漸發展到使用會被吸收的聚合物造成的釘，甚至最新有部分微創小腸氣手術已開始使用生物膠水將補片固定，這些都有助進一步減少手術後的痛楚。

當然，微創小腸氣手術也有本身的局限性，例如必須在全身麻醉下進行。所以若病人有嚴重的心肺疾病，或有其他原因而不適合接受全身麻醉的話，就可能較適合選擇傳統的開刀手術，在局部麻醉或監察麻醉之下進行。除此之外，由於近年技術成熟，大部分的小腸氣個案都可以嘗試用微創的方法去處理，包括急症不能復位的小腸氣，也可以採用微創手術。