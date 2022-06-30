長洲美食 ｜最新長洲覓食地圖！新開日式打卡茶舍/ 最正海鮮蒸籠飯/ 脆炸流心平安包 /​​立方泡芙

講起長洲，忍不住開始掛念大魚蛋芒果糯米糍平安包魚仔燒⋯⋯不過小島美食又豈止這幾款，近半年有不少新食店進駐長洲，最新一間是超 IGable 的日式茶舍，蛋糕飲品都加入茶的元素，假日還供應自家製生吐司，開業短短兩個月已經俘虜一眾 cafe 控； 愛吃海鮮的一定要去這間海邊餐廳，主打酒店級本地海鮮，尤其超足料的海鮮蒸籠飯，蒜蓉粉絲和米飯吸收盡龍蝦、蟶子、扇貝的精華，好吃到想 encore 再 encore！長洲平安包就聽得多，炸得金黃香脆兼流心餡的平安包串都是第一次見，還有多款新派串燒，今個夏天一於去趟瘋狂掃街的長洲一日遊啦。

長洲美食 推薦 01｜最新日系手作甜點茶舍 納舍

下船後人們總是一窩蜂湧到東灣路，在小食店雲集的廣場上排隊掃街買大魚蛋、炸雪糕、烤魷魚、水果冰。這條熱鬧大街最近又增添一員，如果你行過金冠酒樓和百佳，不難發現榕樹旁邊的老房子新開了一間日式茶舍，喫茶店般的自然原木色簡約設計，視覺上已經有身在日本的感覺。

圖片來源：IG@cafe.hopping

開業不足兩個月的納舍，主打茶飲、輕食和手作甜點，像玄米綠茶雙色生乳酪蛋糕、法式達克瓦茲及新推出的清爽氣泡茶，以茶入饌，讓大家每一口都被茶香包圍，而且貼心地採用減糖配方，甜而不膩，就算多吃一件甜點也沒負擔。除了茶系甜點，小店每到星期六、日還供應自家製的生吐司，麵包烘烤後外脆內軟，再塗上分量多多的焦糖洋蔥、肉桂蘋果和香草奶酥抹醬﹐一口氣吃到三種滋味！

納舍

地址：長洲新興後街 156 號地舖

電話：9682 6592

營業時間：星期二至日 11am-6pm（星期一休息）

網址：https://bit.ly/3HRHzIc

長洲美食 推薦 02｜必食自創黃金脆炸平安包 長洲鐵漢

由納舍步行約 2 分鐘還有另一間人氣店叫長洲鐵漢 ，今年 3 月先開業，短短幾個月已經憑新派串燒打響名堂，最受歡迎一定是自創的黃金脆炸平安包，即叫即製，將一個個「長洲名物」平安包炸得金黃香脆，咬開就是流心奶黃餡，猶如變奏版的流沙奶黃包，另外亦有麻蓉口味的黑金脆炸平安包，邪惡但超吸引！這裏的蜜燒鹹蛋黃臘腸餅、串串金蠔同樣是必食 item，前者外形就如荷包蛋，用 juicy 帶香甜蜜味的臘腸包住鹹蛋黃，坊間少見；後者的金蠔一上枱便鹹香撲鼻，粒粒飽滿，蠔味十足。

長洲鐵漢

地址：長洲新興街 65 號地下

電話：8489 3143

營業時間：12pm-8pm

網址：https://bit.ly/3OnrvAK

長洲美食推薦 03｜海邊chill住食招牌海鮮蒸籠飯 海鮮角樂

人在長洲，怎能不吃一頓海鮮餐？海鮮角樂由本身三代經營海鮮批發的店主開設，這間海鮮餐廳早年先落戶西環，去年才殺入長洲擴展板圖，繼續將最正最新鮮的酒店級本地海鮮帶到店裏。有別於西環本店，這裏只有戶外用餐區，讓客人直接坐在海邊 chill 住歎鹽燒蟶子、蒜蓉蒸花竹蝦，用最簡單的方法烹調出海鮮的原汁原味。推薦招牌海鮮蒸籠飯，把龍蝦、蟶子皇、花竹蝦或大扇貝等配料連同米飯放進木盒，加入漁民鮮艇交來的新鮮墨魚和蒜蓉粉絲一起蒸煮，下層的飯粒吸收了海鮮的精華，鮮甜超惹味，難怪個個都吃到一滴不剩。店裏還賣台灣、日本、美國、土耳其等地的手工啤酒，坐在戶外面對海天一色飲酒擦海鮮，空氣都瀰漫着一片休閒度假的氛圍，足夠成為再遊長洲的理由。

圖片來源：IG @tryeat.hongkong

海鮮角樂 長洲店

地址：長洲大興堤路 21 號地下

電話：6321 3472

營業時間：星期一、二及四至日 12pm-9pm（星期三休息）

網址：https://bit.ly/3OAebIT

長洲美食推薦 04｜可愛系甜品立方泡芙＋牛角窩夫 茶山

雖然剛剛才在長洲鐵漢、海鮮角樂吃完正餐，但「甜品裝在另一個胃」，一於去埋位於新興街的茶山歎滋味甜品。這間文青風 cafe 供應多款芭菲、窩夫和梳乎厘班戟，其中最具人氣的要數牛角窩夫（Croffle），吃起來外脆內軟，配搭水果如香印青提、士多啤梨和雪糕，味道清新香甜，消暑一流。另外小店還新推出立方泡芙，外型的骰可愛，酥脆外皮包裹吉士忌廉，加上芒果、士多啤梨或者石板街朱古力，同樣吸引。只要店內空間有限，只設 4 張枱，假日前來不免要排隊等位。

茶山

地址：長洲新興街 45 號地舖

電話：2981 8330

營業時間：星期二至日 1pm-8pm（星期一休息）

網址：https://bit.ly/3neZf7u

長洲美食推薦 05｜北歐風cafe賣手工卷蛋 Heima heima

如果你是甜品控，就算未食過，也會聽過長洲西灣有間北歐風 cafe。開在海邊的 Heima heima 位置不算就腳，乘坐街渡需時 10分鐘，從碼頭步行過去更要近半小時，但仍無阻大家前來幫襯，為了就是店主自家製的手工甜品，日本蜜柑卷蛋、海鹽焦糖咖啡卷蛋、柚子抹茶芝士蛋糕⋯⋯上星期還推出法式焦糖燉蛋卷蛋，全部鬆軟好吃，每日限量供應，連梁祖堯早前也曾在節目《宵夜燒到過埋夜》中推薦過。吃完卷蛋蛋糕，沿住海旁路慢慢散步至碼頭，看住海島風光，更能感受到這裏的悠閒氣息。值得一提，小店只於星期四至五營業，去前記得看準時間。

Heima heima

地址：長洲贊端路 25 號地舖

電話：6078 3417

營業時間：星期四至五 12pm-6pm、星期六 12:30pm-6pm（星期日至三休息）

網址：https://bit.ly/3A9fome

長洲美食推薦 06｜買少見少懷舊巴黎撻 紅馬海傍餅店

蛋糕泡芙以外，長洲近月還有一間舊式餅店成功引起話題，這間紅馬海傍餅店本來就賣各式各樣的懷舊西餅，蛋撻、菠蘿包、花餅、紙包蛋糕、黃梅醬曲奇，但最吸睛始終都是巴黎撻，外層是甜脆的蛋白霜，曲奇撻皮再包裹住滿滿的焦糖醬和牛油蛋糕，老闆話加熱後味道更佳，製作巴黎撻的工序繁複，現時已經買少見少，值得一試！另外同樣熱賣的還有忌廉筒，沾滿砂糖的香脆外層入面唧滿略帶鹹味的忌廉，每啖都是酥皮、忌廉和砂糖交織出來的幸福味道。

紅馬海傍餅店

地址：長洲大新海傍路 115 號地下

電話：2986 9787

營業時間：7am-8:30pm