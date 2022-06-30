李佳芯獲網民選為「眼鏡娘藝人」第2位 第1係邊個？

「眼鏡娘」令人有文青feel，親切得來又可愛，令男士有無限幻想！最近網民在討論區選出十大眼鏡娘造型藝人，結果第10位是蘇皓兒（Chloe），Chloe有「文青女神」稱號，入圍絕不意外。第9位的陳嘉桓在電影《男人唔可以窮》當中，她穿上OL性感套裝，再配深色眼鏡，惹人遐想！第8位和第6位分別是人妻謝安琪（Kay）和陳茵媺，雖然兩人已婚，但魅力依然，戴上眼鏡更增添成熟味道。無綫藝人姚子羚得第7位，亦非常正路。

第10位蘇皓兒。

第9位陳嘉桓。

第8位謝安琪。

第7位姚子羚。

第6位陳茵媺。

至於第4位的及第5位有些令人意外，第5位是內地藝人韓紅，第4位則是香港舞台劇、電影演員郭爾君（Alma），Alma曾為眼鏡品牌拍廣告，予人文青感覺！至於第3位是華姐冠軍苟芸慧，苟姑娘戴上眼鏡，清純可愛，十足鄰家女孩，絕對不像38歲！

第5位韓紅。

第4位郭爾君。

第3位苟芸慧。

至於第2位是女神李佳芯（Ali），Ali能Carry任何裝扮，就算素顏都靚過人，戴上眼鏡時而文青、時而活潑，任何時候都令人賞心悅目，絕對是網民口中的女神，到底誰能擊敗Ali得第1呢？原來是80年女神鍾楚紅，紅姑雖然已經62歲，但生活健康，保養得宜，經常參與慈善活動，人美心善，戴上眼鏡更有味道，難怪網友說：「紅姑真係冇得輸！」

第2位李佳芯。

Ali戴上眼鏡時而文青、時而活潑，任何時候都令人賞心悅目。

Ali能Carry任何裝扮。

第1位鍾楚紅。

紅姑雖然已經62歲，但生活健康，保養得宜。

網民選「眼鏡娘藝人」10大

第1位 鍾楚紅

第2位 李佳芯

第3位 苟芸慧

第4位 郭爾君

第5位 韓紅

第6位 陳茵媺

第7位 姚子羚

第8位 謝安琪

第9位 陳嘉桓

第10位 蘇皓兒