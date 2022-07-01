Anson Lo賀《大叔的愛》一周年　田牧CP耍花槍甜死人

Anson Lo（盧瀚霆）和Edan（呂爵安），去年因主演《大叔的愛》而爆紅，兩人分別飾演凌少牧和田一雄，田牧CP深入民心！早前Edan在IG上載多張田牧CP合照賀《大叔的愛》播出一周年：「聽講今日係《大叔的愛》播出一周年🎂出個po賀賀佢先！🥳🥳知道好多朋友都係因為哩套劇集先認識我，甚至成為爵屎🥺感恩可以遇上呢套劇，多謝你啊田一雄！」又說：「希望嚟緊嘅作品可以比大家睇到同上年有分別嘅Edan啦！💓」當時Anson Lo回覆一個拳頭和心心Emoji👊🏻♥️！

Anson Lo（盧瀚霆）和Edan（呂爵安），去年因主演《大叔的愛》而爆紅。

兩人分別飾演凌少牧和田一雄，田牧CP深入民心！

日前Edan在IG上載多張田牧CP合照賀《大叔的愛》播出一周年。

Anson Lo回覆一個拳頭和心心Emoji👊🏻♥️！

昨晚到Anson Lo在IG出post講感言：「《大叔的愛》播岀一周年♥️感恩遇到呢套劇集，遇到『凌少牧』呢一個角色，令更多觀眾認識自己，更令自己愈嚟愈鍾意演戲。希望大家記得《大叔的愛》同時，期望以後Anson Lo展示更多唔同面向俾大家，我會繼續努力💪🏻 #阿牧同大家say個hi #呢一年過得好快 #牧田應該生活得好愉快」

昨晚到Anson Lo在IG出post講感言。

不過他趁機和田田耍花槍：「由於田一雄已經post晒可以post嘅合照（一張都唔留俾我post！）阿牧唯有送上自己一張相，係一張工作時帶客人睇樓嘅自拍特此留念😆 ！」Edan見狀即回覆：「大把啦😒！ 」隨即引來粉絲哄動，叫Edan開心Share：「講完要po㗎！」、「好想睇呀！」、「說得出做得到，放多些啦！ miss you all！」、「甜死晒啲粉絲啦你兩個！」

不過Anson Lo趁機和田田耍花槍：「由於田一雄已經post晒可以post嘅合照（一張都唔留俾我post！）阿牧唯有送上自己一張相，係一張工作時帶客人睇樓嘅自拍特此留念😆 ！」

Edan見狀即回覆：「大把啦😒！ 」隨即引來粉絲哄動，叫Edan開心Share！