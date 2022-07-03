馮允謙演唱會〡MIRROR江𤒹生做嘉賓全場驚喜    Jay讚AK：超級謙虛同友善￼

馮允謙 （Jay）一連四場「Have a JAY Time 2022 演唱會」，昨晚（2日）在九龍灣國際展貿中心StarHall開鑼。期待十年的演唱會卻遇上颱風襲港，幸好下午改掛三號風球，如常開騷。Jay孭住一支結他穿過觀眾席走上舞台，以《A New Day》和《今天開始》為演唱會揭開序幕。而舞台設計成英文字母J字，寓意他帶著音樂一步一步擁有自己舞台。他在台上感謝台前幕後，以及歌迷風雨不改支持他，令他非常感動。

唱作歌手馮允謙（Jay）一連四場「Have a JAY Time 2022 演唱會」，昨晚（2日）在九龍灣國際展貿中心StarHall開鑼。

期待十年的演唱會卻遇上颱風襲港，幸好下午改掛三號風球，如常開騷。

Jay換上黑色西裝疑似真空上陣，跳舞時更胸肌乍現，觀眾興奮歡呼。

昨晚Jay的父母及一眾親友、好友梁釗峰、林奕匡、蔡一傑、Mirror的江𤒹生（AK）、林德信，還有同門師弟妹ANSONBEAN和雲浩影（Cloud）等捧場支持。Jay感謝父母來港支持，但湊大他的嫲嫲缺席令他傷心落淚，說：「有一個人，今晚我好想佢嚟睇我嘅演唱會，但係嚟唔到，係我嫲嫲。 我哋關係好密切，細個爸爸喺香港工作，媽咪同嫲嫲喺加拿大湊我哋3兄弟，媽咪要返工，所以我大部份時間同嫲嫲一齊。我返嚟香港之後，打電話畀嫲嫲，佢成日都話我好叻仔，喺電視見到我唱歌，其實嗰段時間我無公司，無嘢做。我同佢講，將來開到演唱會，要請嫲嫲嚟睇，唱歌畀佢聽。好可惜兩年前因為疫情佢離開咗，為咗佢我寫咗首歌《給缺席的人唱首歌》。」

Jay感謝父母來港支持，但湊大他的嫲嫲缺席令他傷心落淚。

為了今次演唱會，Jay秘密練舞，台上表演有板有眼。他與徐㴓喬（Asha）合演吸血鬼三步曲環節，又唱又跳又演，延續《一步一悔過》MV吸血鬼愛情故事，觀眾亦看得投入。之後Jay換上黑色西裝疑似真空上陣，跳舞時更胸肌乍現，觀眾興奮歡呼。當介紹表演嘉賓出場時，Jay說：「呢位嘉賓好大隻，跳舞好叻，請到佢嚟做嘉賓係Mir⋯⋯acle（奇績）」觀眾起哄。他們合唱《開始倒數》後，Jay笑問AK：「我幫佢哋（指觀眾）問，你會唔會除衫？」AK稱：「依家？」全場尖叫，他賣關子稱買演唱會票入場就知道有否除衫。Jay稱買不到票，AK立即說：「放心，你有票㗎啦，一定！」Jay讚AK說：「佢超級謙虛和友善，我哋第一次合作就係兩年前，結他彈得好但好少表演，點解呢個人又彈得又跳得個人又咁好嘅呢？」AK說：「似你囉，你剛才跳舞都好掂喎！」還透露將有新合作，說：「我好開心，大家都知Jay係我偶像，我好鍾意聽佢唱歌，嚟緊我哋會有新合作，係咩？到時大家就知。」豈料Jay竟說：「我知道未架？」AK拖住他的手說：「你知，我哋錄咗㗎啦！」Jay才恍然大悟，全場爆笑。之後AK獨唱《黑之呼吸》，觀眾站起來跟住跳。

Jay請來MIRROR副隊長AK做嘉賓。

Jay笑問AK：「我幫佢哋（指觀眾）問，你會唔會除衫？」AK稱：「依家？」全場尖叫！