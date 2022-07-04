【屯門】悅品度假酒店重開！最平＄200晚入住特色客房 ＋海鮮自助晚餐只需＄276

疫情關係，港人被困香港足足3年，面對想飛冇得飛，真是讓人灰心至極。不過最近屯門 悅品度假酒店 重新開幕，限時推出7大優惠，當中包括$200入住主題高級客房1晚，還有住2晚送1晚優惠，平均每晚住宿只需$229。如果想有得住有得食，就可以用優惠價品嚐自助餐，與家人和朋友體驗一個難忘的Staycation。

酒店重開，率先帶來以世界各地特色元素為設計理念的主題度假房間，高級房間以日本、泰國、希臘和非洲特色文化為主題，現推出$200入住高級客房一晚優惠（入住日期：即日起至21日的星期日至四），即可體驗環遊世界的的感覺。另外，酒店現設$688住2晚送1晚優惠，平均每晚只要$229（入住日期：即日起至7月24日的星期一至四）。

非洲主題高級客房

非洲主題高級客房

泰國主題高級客房

希臘主題高級客房

日本主題高級客房

日本主題高級客房

想邊住邊食，就可以用$546起購買住宿連雙人半自助午餐（餐單）或半自餐晚餐（星期一至五），又或者用$709起享住宿連雙人自助午餐或自助晚餐（星期六、日及公眾假期），也可以免費升級至家庭客房及延遲退房至下午2時。

入住日期為6月26至7月24日

如果你有小朋友，當然也可以參與「童」樂暢玩住宿計劃，只需$546起就可以升級入住泰國、希臘或非洲主題家庭客房、暢玩兒童樂園60分鐘（包2位成人及2位11歲或以下之小童），小朋友可以化身賽車手，駕駛多款兒童電動車。另外場內更設互動遊樂場及職業體驗。住宿計劃也包含了Haagen-Dazs雪糕兩杯、悦品小企鵝毛公仔一隻、延遲退房至下午2時和餐廳The Platter 7折午餐及晚餐優惠。

兒童樂園

顧客可以用額外$100升級入住以悦品小企鵝飾品佈置的企鵝家庭客房，並配備小企鵝床單、抱枕及小企鵝浴室用品，入住日期為即日起至7月24日。

酒店餐廳The Platter推出全新周末海鮮自助晚餐（原價成人每位$498、長者/小童每位$368）75折優惠，提供多款冰鎮海鮮包括鱈場蟹腳、大蝦、藍青口、海螺及蜆輪流供應、巴馬臣芝士輪意粉、即切魚生、15款精選串燒包括香燒海蝦、香嫩牛柳粒、爆雞軟骨、炭燒秋刀魚、香燒雞腎等等。同時也提供半自助午餐（原價$139起）和半自助晚餐（原價$228起）75折優惠，優惠使用日期為即日起至7月24日。

全新海鮮自助晚餐

悦品度假酒店‧屯門

地址：屯門建豐街4號

電話：3899 9288

查詢： https://www.hotelcozi.com/

備註：以上價目須收原價加一服務費