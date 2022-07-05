傳借盧凱彤離世騙肉體關係 林二汶反擊：網絡欺凌如槍林彈雨

林二汶 在今年7.1回歸紀念日，在IG上載新歌《中華頌》，並表示對國樂及中國文學有着濃厚興趣。不少歌迷對林二汶表示失望，有死忠粉絲發七千字長文控訴，林二汶前日(3日)在社交平台做了半小時直播，回應網民反應︰「好多謝你哋，曾經愛我嘅人，或者而家好憎我啦，應該係，肯定係。有好多人繼續留低啦，你哋每個人的名我都好記得，然後我好想講，我好多謝你哋曾經愛過我，我都好多謝而家仍然愛我嘅一啲人。」直播結束前，更特別鳴謝近年追隨的道教師傅「玄鳴法師」，未幾有網民聲稱「玄鳴法師」喜歡在社交平台曬Hermès、Rolex等名牌手袋及手錶。二汶曾透露自己是玄武財神弟子，道號「玄晞」，「玄武財神殿」位於深水埗。

林二汶今年7.1回歸紀念日，在IG上載新歌《中華頌》，並表示對國樂及中國文學有着濃厚興趣。

不少歌迷對林二汶表示失望。

傳借盧凱彤離世騙肉體關係

今日再有YouTube頻道前幕後人Yuki，在社交平台聲稱二汶在拍檔盧凱彤（Ellen）離世一個月後，疑似借哀痛來騙取肉體關係。Yuki寫道：「佢10幾年拍檔死咗一個月,日日夜夜send message喺度呃蝦條，呃到去我身邊嗰個。內容要幾四仔有幾四仔，又要洗底褲，又要食蛋撻，仲自認係好鹹濕，仲係咁中傷我。一個咁無知又無恥嘅人，不配開口埋口用音樂宣揚愛。」

有YouTube頻道前幕後人Yuki，在社交平台聲稱二汶在拍檔盧凱彤離世一個月後，疑似借哀痛來騙取肉體關係。

發長文回應：最大的痛莫過於阿妹的部份

林二汶今中午發長文，向師尊、師父、同門、爸爸，媽媽，哥哥道歉，並否認誤信邪教：「謝謝各位關心我的朋友，檐心我誤信邪教，擔心我誤入歧途，大家用各式各樣的方式找我或者找我身邊的人捎來訊息，心領了。」又說：「在這半年多的網絡欺凌裡面，如槍林彈雨，張開眼睛看到的就是刀光劍影。最大的痛，也莫過於阿妹（盧凱彤）的部份。痛，不是因為我也因此懷疑我們之間的感情，痛是因為，原來分別心，可以這樣傷人。」

林二汶今中午發長文回應，她指：「 在這半年多的網絡欺凌裡面，如槍林彈雨。」

又說：「我和她之間，我們才知道。那種失去是什麼，也只有我才知道。因為就算你是誰，你也沒有辦法是我，你沒有我們的時間，沒有我們的過程，你不知道那種愛是何種牽繫，也不知道我們之間對彼此是何種尊重，我們不一樣，但我們從不對立。「我寧願死的是你」「為什麼死的不是你？」我告訴你，當你這樣說，你不知道，那一刻失去她，我也覺得緊隨其後也沒關係。大家也說我沒有哭，很檐心，或者也有人覺得我很堅強，但你們不明白，這種痛不是大哭一場的事。」

林二汶說：「 最大的痛，也莫過於阿妹（盧凱彤）的部份。」

為師尊護航：為什麼修道人可以擁有物質

她又為師尊護航：「當大家不明白為什麼修道人可以擁有物質，你們也沒有嘗試明白，一個可以幫助人化解厄困的修道人其實要犧牲什麼。師父這幾年已經很少見外客了，也不多應酬，因為他說要留下福報和功德幫助我們這二十多個弟子，外面的也真的沒有時間處理了。要做一個可以有福德助人的修道人，除了自己也會經歷塵世的苦，「孤貧天殘」四個字當中也必領一字，師父選擇的是「殘」。師父的四肢皆斷過，這是他選擇成為可以以福德助人的修道者必要的犧牲，到現在，師父的右手還是不能正常屈曲。」

林二汶說：「我和她之間，我們才知道。那種失去是什麼，也只有我才知道。」

林二汶：以後還有誰敢愛國？

林二汶又說：「今天我說喜歡中國文化，想在創作上嘗試國樂，我卻被如此欺凌，那麼以後還有誰敢愛國？還有誰敢表達自己喜歡中國文化？提起愛國，我們也會極思甚恐。愛一個地方，不是因為她好或不好，什麼地方也有她的圓缺。我們是否至少可以不去否定嘗試？做好自己，好的就繼續好，不好的地方也會進步。我不過是一個很小的角色，繼續努力做好我該做的事，就是我能力範圍可以做到的最好了。做人不固步自封繼續向前走，不就是這樣嗎？」

林二汶回應全文：