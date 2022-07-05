銅鑼灣放題｜牛舞Gyumai開首間港島分店 2小時任食鹿兒島薩摩和牛燒肉+ 涮涮鍋+任飲酒精飲品

牛魔王留意喇！日本產直燒肉名店 Beefar’s 旗下的 牛舞 Gyumai 第三分店終於開到銅鑼灣，位於利舞臺的新店佔地 3,200 呎，貫徹品牌日系簡約的裝潢，主打 燒肉放題 和涮涮鍋放題，供應多達 146 種放題食品。

當中最推薦一定是薩摩和牛放題，採用鹿兒島自家農場飼養的薩摩和牛，吃起來滿口油香，120 分鐘不但可以歎足薩摩和牛肋肉、赤肉、和牛粒、醬燒牛肋條等燒肉，還有甲羅燒、海鮮、刺身、炸物等，而且加碼再送涮涮鍋底同酒精類放題，最平 $568 就食到，相當大堆頭！

同樣抵食的還有牛舞拼盤午市套餐，供應薩摩和牛牛肋肉、樂天澳洲和牛頸肉、美國和牛肩小排、安格斯一口牛、牛舌薄切、厚切豚腩肉及美國雞腿肉，可以一次過食勻雞牛豬肉！

開幕期間，新店推出多個優惠，例如只要點個套餐，即可免費享用廚師推介不同部位的「牛舞拼盤」或者「特上豚肉拼盤」；另外只要消費滿 $500 即可減 $100 及多項美食獎賞，相當吸引！

牛舞 Gyumai

地址：銅鑼灣波斯富街 99 號利舞臺廣場 8 樓 A 號舖

營業時間：星期一至五 12pm-4:30 (最後入座時間為 2:30pm)、5pm-10:30pm (最後入座時間為 9pm)；星期六、日及公眾假期 12pm-10:30pm (最後入座時間為 9pm)

電話：3621 0341

日本薩摩和牛放題

價錢:

星期一至四

早鳥 17:30 前入座 / 宵夜 20:30 後入座 – 每位$568/120 分鐘

正價 – 每位$628/120 分鐘

星期五至日、公眾假期及其前夕

早鳥 17:30 前入座 / 宵夜 20:30 後入座 – 每位$628/120 分鐘

正價 – 每位$688/120 分鐘

牛舞拼盤午市套餐 (星期一至五供應)

價錢: 每位$228 /60 分鐘

每位$248 /90 分鐘



