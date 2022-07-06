馮允謙 演唱會尾場〡獲張敬軒送珍藏手表好感動 Jay回贈啷啷 皇上：依家我無啷啷咩

馮允謙（ Jay）一連四場「Have a JAY Time 2022 演唱會」，昨晚在StarHall圓滿落幕。尾場表演嘉賓張敬軒，與Jay台上交換禮物，大玩食字，引爆連場笑聲。好友許廷鏗、王灝兒（JW）、陳健安、梁釗峰、Nowhere Boys主音陳維諾（Van）、RubberBand鼓手泥鯭和Mirror的柳應廷（Jer）等捧場，觀眾席上嗌Encore超興奮。而演唱會尾聲，全場突然一齊高舉「下次紅館見」手幅大合唱《山旮旯》，場面壯觀，Jay非常感動，承諾盡力盡快踏上紅館舞台。

唱作歌手馮允謙（Jay）一連四場「Have a JAY Time 2022 演唱會」，昨晚在StarHall圓滿落幕。

演唱會尾聲，全場突然一齊高舉「下次紅館見」手幅大合唱《山旮旯》，場面壯觀，Jay非常感動，承諾盡力盡快踏上紅館舞台。

早前Jay擔任軒仔紅館個唱嘉賓時，送他兩張手繪門票，昨晚軒仔上台與他合唱《愛斯基摩人之吻》後，笑言未能憑票入場。而軒仔送他一份很有紀念價值的禮物，令他又驚又喜。軒仔邊除手表邊說：「2008年我首次踏足紅館，之後出糧，人生第一次收到咁大份收入，所以買咗一隻好出名嘅手表送畀自己，今晚我決定送呢隻手表畀你。」Jay不敢相信，軒仔親自為他戴上說：「希望你唔好介意係二手，呢隻手表陪伴我開過好多演唱會，每次綵排都會戴住佢，當時有一段好長嘅時候，呢隻手表係我人生最貴嘅手表。」他語重深長：「希望藉著呢隻手表話你知，我哋呢行好現實，長江後浪推前浪，珍惜時間，把握機會，我哋紅館見！」Jay感動得攬實軒仔說：「我一定會加油！」

Jay請來張敬軒做嘉賓，軒仔送上用首次紅館歌酬購買的手表。

軒仔親自為Jay戴上，Jay感動得攬實軒仔說：「我一定會加油！」

然後，Jay自言回禮不及其手表珍貴，軒仔笑說：「封返封老毛畀我得啦！」Jay不明白，軒仔笑說：「即係利是，真係廣東話黑洞！」Jay送上一個金色的球體，軒仔笑說：「呢個形狀好引人遐想喎！」Jay解說：「好似一粒栗子，好得意。（有幾得意？）搖吓有聲， 佢有個啷啷㗎！」軒仔秒回：「依家我無啷啷咩？）」全場爆笑，Jay忍笑續說：「係Church Bell⋯⋯（春咩話？）Church Bell，啲聲係咪好舒服呢？」軒仔說：「你好舒服咩？我通常揸住呢啲嘢喺手唔係好舒服，人哋揸就唔知！」Jay笑到接不上咀，軒仔說：「你自己中文唔好，做乜搞呢啲gag呢？！」

Jay回禮送上啷啷，軒仔笑說：「依家我無啷啷咩？」

Jay返後台換衫，軒仔在台上讚他是充滿正能量的樂觀男孩，就算被欺負亦會替對方找籍口，並原諒對方。笑言在自己的歌曲中，終於找到Jay討厭的東西，他說：「我呢首歌叫做《JayFung憎的孩子》（《追風箏的孩子》）！」全場掌聲，軒仔還將歌詞「追風」刻意唱成「JayFung」，觀眾爆笑。

Jay返後台換衫，軒仔唱《JayFung憎的孩子》（《追風箏的孩子》），全場爆笑！