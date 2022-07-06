港產「元宇宙」AiR Metaverse  逆市銷售過千萬￼

一般讀者或會以為「元宇宙（Metaverse）」仍屬遙不可及的新科技，實際上各位日常途經的地方與建築，大有可能經已成為「元宇宙」世界的一部分。本地科技初創開發商Air World Limited月前推出「元宇宙」企劃AiR Metaverse，利用現實地址與「元宇宙」掛鉤，將各位熟悉的街道與建築物帶進虛擬世界，製造一個港版「元宇宙」！

像真的不僅是城市風貌，連帶地產發展亦一樣「現實」！儘管近日加密幣與NFT市場有所震盪，卻無損AiR企劃的NFT需求與價值。在首輪非公開預售中，短短兩個月間百多個建築物NFT便已悉數全部售出，更錄得超過一千萬港元銷售額，成績喜出望外。當中更有財團斥資數百萬港元，購下整條「虛擬廣東道」的多幢建築物；亦有財團耗資過百萬港元，收購「元宇宙」內的中環海濱活動空間建築物NFT，兼而造就首宗「元宇宙」二手交易，土地需求實在與現實世界不遑多讓。

本地科技初創開發商Air World 月前推出的「元宇宙」企劃AiR Metaverse大受歡迎，逆市之下仍錄得過千萬銷售額。

確實而言，本次企劃果真有受「真實」的地產商青睞，藉以進軍「元宇宙」虛擬建築物市場。凱龍瑞集團不僅於AiR企劃中擁有軒尼詩道333的物業權，他們更與AiR合作推出建築物NFT，並計劃通過碎片化技術，將該NFT項目再拆分成Utility tokens贈予業主，將來實行DAO（Decentralized Autonomous Organization）分散式自治組織。

Air World Limited行政總裁周榮春表示：「建築物NFT的銷售速度讓我們也有點驚訝，開賣短短一周已超過四百萬港元，更於第二星期的非公開銷售內全數售罄。為免過度泡沫化，我們特意減慢了建築物NFT的出售，因為我們並非為了炒賣獲短利，而是旨在推出長遠性具Utility的NFTs，接下來我們還會公布能與建築物NFT聯動的AiR Citizen NFT，持有人可於建築物設定不同遊戲，利用Citizen NFT邊玩邊賺（Play-to-Earn）。」

AiR企劃內的建築與現實地址掛鉤，包括時代廣場（右）及軒尼詩道333（左）等。

瞥見價錢便慨嘆與「元宇宙」絕緣？AiR早前便先後與時代廣場及荷里活廣場合作，推出不同的「元宇宙」企劃，送出包括本地人氣NFT系列 Bunny Warriors聯乘計劃及「元宇宙綠色村莊歷奇之旅」商場VIC優惠等逾三百萬件虛擬物品，向普羅大眾推廣「元宇宙」體驗。

企劃自4月底正式推出以來，通過AiR進入虛擬遊戲場景的次數已達三十萬，用戶們共獲得逾四百萬件虛擬物品，獎品換領數目更達二萬次。周榮春滿意初步反應：「成績增強了我們對O2O模式的信念：線上體驗可說是無限制的，但只有透過線下的親身接觸和感受，才能與大眾真正聯繫。我們為其中一家餐廳設計的互動體驗，便是最好例子 ─ 於線上設有教授製作港式奶茶的小遊戲，完成後可到線下餐廳免費贈飲奶茶。無論線上有多出色，顧客親身到餐廳品嘗奶茶，才能留下真正的感官體驗。」

他們正籌備推出「Metaverse Season 0」企劃，將各行各業乃至人氣KOL帶進「元宇宙」領域，計劃包括城市大學、MegaBox、強積金公司BCT Group、人氣瑜伽導師Coffee 林芊妤、2022動漫節等不同單位，務求建立一個覆蓋全港的遊戲化「元宇宙」生態圈，為用家帶來豐富多采的線上線下體驗。

企劃目標為建立一個覆蓋全港的遊戲化元宇宙生態圈，為用家帶來線上線下體驗。

Air World 聯合創辦人謝旭稱：「香港無線科技商會月前公布的一項調查，發現75%受訪本地企業仍未為進入『元宇宙』作任何準備，而人才短缺及欠缺資金，正是窒礙企業進入『元宇宙』的主因，當中又以中小企佔大多數。報告令我們決心進一步簡化、並降低進入門檻，令AiR成為最大眾化且最實用的『元宇宙』，希望能夠讓香港大眾投入使用，感受Web3的力量。」他亦透露AiR正計劃於新加坡、台灣及泰國等地推出，為整個亞洲建立更廣闊的「元宇宙」體驗。