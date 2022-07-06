MIRROR 推BABY MIRROR 疑登陸時代廣場 預購演唱會周邊產品 有BABY MIRROR X MIRROR Pin Set

MIRROR 將於7月尾舉行紅館演唱會，現時正忙着排練，想不到近日都有新搞作！MIRROR官方IG帳號日前（4日）發布12子的Q版影片，他們化身BABY MIRROR，擺出不同表情，可愛到爆！今日花姐又在IG貼出12子真人加BABY MIRROR的相留言：「Baby MIRROR好鬼cute！」相中見真鏡仔和BABY MIRROR很似樣，勁得意！鏡粉紛紛留言：「 好可愛吖❤️❤️❤️❤️❤️❤️多謝花姐！」、「花姐，你12子愈嚟愈可愛，我哋頂唔住喇！」

MIRROR將於7月尾舉行紅館演唱會，現時正忙着排練。

MIRROR官方IG帳號日前（4日）發布12子的Q版影片，他們化身BABY MIRROR，擺出不同表情，可愛到爆！

今日花姐又在IG貼出12子真人加BABY MIRROR的相留言：「Baby MIRROR好鬼cute！」

除了MIRROR官方社交平台，MOOV亦在社交平台發布BABY MIRROR背面短片寫道：「OVER OVER！BABY MIRROR 來襲😎！想知呢12粒人仔即將喺邊到出現🤨？STAY TUNED！」而貼文有標記香港時代廣場，而香港時代廣場亦在社交平台寫道：「OVER OVER！BABY MIRROR 來襲！STAY TUNED！ 」不少鏡粉都估計時代廣場將舉辦活動和推出BABY MIRROR精品。記者向官方查詢，回覆指下星期會有新公布！

除了MIRROR官方社交平台，MOOV亦在社交平台發布BABY MIRROR背面短片寫道：「OVER OVER！BABY MIRROR 來襲😎！想知呢12粒人仔即將喺邊到出現🤨？STAY TUNED！」

時代廣場亦在社交平台寫道：「OVER OVER！BABY MIRROR 來襲！STAY TUNED！ 」

姜濤

Anson Lo

Edan

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Lokman

Frankie

Jeremy

Stanley

Jer

Tiger

Alton

預購演唱會周邊產品：BABY MIRROR X MIRROR Pin Set

MIRROR官方IG剛剛公布了演唱會周邊商品 ，可供鏡粉在網上預購，最驚喜是除了有演唱會Boxset、postcard set、Tee等，還有BABY MIRROR X MIRROR的Pin Set：「立即睇睇今次有咩演唱會周邊商品先👀！有熱焫焫時最啱用嚟抹汗嘅應援毛巾🔥、極具收藏價值嘅演唱會Boxset🎞、印有12位成員靚相嘅應援扇、BABY MIRROR X MIRROR嘅Pin Set、亞加力人物座等。今次所有商品將於MOOV Shop率先獨家網上預購，購買詳情將於稍後公布，記得留意MIRROR及MOOV IG同FB嘅更新啦！」

BABY MIRROR X MIRROR Pin Set

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亞加力人物座