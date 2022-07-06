尖沙咀｜人氣網店Soulgood Bakery進駐K11 MUSEA 招牌巴斯克蛋糕加麻糬/最新奶蓋芋泥口味



開業短短一年的甜品網店 Soulgood Bakery 憑巴斯克蛋糕打響名堂，7 月中更會在 K11 MUSEA 開設首間實體店！新店除了最熱賣的「芝芝莓莓」巴斯克芝士蛋糕，還加入了不少新款蛋糕，例如新出的炙燒奶蓋芋泥巴斯克芝士蛋糕，在招牌軟心半熟巴斯克蛋糕上面放上手工芋泥，以及經火槍炙烤的奶蓋，芋泥控一定要試！

另一亮點是麻糬版巴斯克蛋糕，分別有抹茶士多啤梨和芒果糯米飯兩款口味，前者用上京都著名的「丸久小山園」抹茶粉製作，加上酸酸甜甜的士多啤梨，中和芝士蛋糕的甜膩感；後者則有加入粒粒呂宋芒果和乳酪，入口清爽refresh，最啱夏日品嘗！值得一提，店內大部分芝士蛋糕如伯爵茶、鐵觀音口味也有生酮版本，全部棄用麵粉、改用羅漢果糖，讓生酮飲食人士都可以吃到巴斯克蛋糕的滋味。

芒果糯米飯麻糬巴斯克芝士蛋糕（6吋裝 $520、8吋裝 $720）

巴斯克蛋糕以外，Soulgood Bakery 亦推出最新罐裝蛋糕系列，有新鮮士多啤梨果醬、蜂蜜星星脆片等製成的 Cereal Killer、加入焦糖香蕉及 Nutella 榛子醬的 Naughty Banana，以及提拉米蘇般的 Very Miss You，等大家回味一下童年美食。

Soulgood Bakery

地址: 尖沙咀梳士巴利道18號 Victoria Dockside K11 Musea B2樓 B201-39 號舖

電話: +852 9609-5711

營業時間: 星期日至四 12:00pm – 8:00pm、星期五、六 12:00pm – 9:00pm

網址: www.soulgoodbakeryhk.com/