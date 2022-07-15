中秋月餅2022｜20間品牌推介 全港首創威靈頓牛月餅夠特別＋聯乘卡通人物＋氈酒奶皇月

【 中秋月餅2022 】今年9月10日是中秋節，在人月兩團圓的節日裡，與家人和朋友一起吃飯兼賞月，笑談風生就最適合不過。講到中秋節，除了會想起嫦娥、月兔和湯圓外，當然不少得主角 — 月餅。如以往一樣，今年各大品牌均推出各款月餅，有傳統口味月餅之餘，也有奶皇月餅、朱古力流心月餅、雪糕月餅，甚至是創新藍芝士蘋果粒粒等。除此之外，有品牌亦推出早鳥優惠，想平價買到心水月餅，就要繼續睇小編介紹！

中秋月餅2022 ｜精選20間餅店/小店/酒店推介

1）望月 ｜特別版流心奶黃月 配方加入十字牌鮮奶

每年望月的流心奶黃月餅都非常受港人歡迎，今年望月就與本地奶品老牌子十字牌合作，推出特別版流心奶黃月餅禮盒，產品加入了十字牌鮮奶，再配合望月自家研製流心蛋黃，融入經典奶黃月餅。特別版月餅以「一起望月，就是在一起。」作主題，寓意香港人不論身在何處，距離是遠或近，只要一抬頭，依然望著同一個月亮，香港人依然在一起。月餅上刻畫了兩樽十字牌鮮奶碰杯圖案，則代表團圓、相聚的寄盼。

為了今次聯乘，十字牌和望月特意設計了一盒牛奶盒造型的便條作神秘禮物，內含四款能拼湊出香港地圖式樣的便條紙，極具收藏價值。 凡選購特別版月餅禮盒，即可額外獲得便條紙一盒。數量有限，送完即止。

十字牌 x 望月流心奶黃月餅

十字牌 x 望月特別版流心奶黃月餅4件禮盒裝 (附紀念版禮品)

售價：$258（8月8日前訂購享早鳥優惠價$228）

取貨日期：8月16日至9月6日

網上訂購：www.lalune.com

2）奧比斯｜月餅捐贈計劃 向有需要人士送月餅

適逢奧比斯迎來40周年，今年就與多個品牌合作推出中秋節月餅禮盒，月餅由奇華餅家贊助，月餅盒則印有卡通人物「癲噹」。機構亦在今年中秋首度推行「月餅捐贈計劃」，市民可以於8月8日起透過奧比斯中秋義賣網站為香港盲人輔導會、聖巴拿巴會之家及匡智會送出愛心月餅。

限量版啡月同賞套裝：迷你蛋黃奶皇月餅1個配18 Grams濾掛式 Big Bad Wolf深烘焙精品咖啡2包 / 迷你伯爵茶奶皇月餅1個配18 Grams濾掛式 Black Sheep中深烘焙精品咖啡2包（$160/套）

限量版養生賞月套裝：迷你麥芽糖醇低糖月餅2個、迷你余仁生陳皮豆沙月餅2個、Sensory ZERO「眼睛亮晶晶茶」1 套 (共 7 個獨立茶包)（$160/套）

迷你麥芽糖醇（$45/個）

迷你蛋黃奶皇月餅（$45/個）

精選迷你月餅：麥芽糖醇低糖迷你蛋黃純白蓮蓉月餅2個、迷你蛋黃奶皇月餅2個（$125/盒）

迷你月餅三實：迷你麥芽糖醇低糖月餅1個、迷你蛋黃奶皇月餅1個、迷你余仁生陳皮豆沙月餅1個（$130/套）

奧比斯限量版中秋禮盒

購買方法：即日起到奧比斯中秋義賣網站訂購、8月15日至9月14日期間，可以到K11購物藝術館的Pinkoi 期間限定商店選購部分中秋禮品，詳情請留意奧比斯Facebook公布。

網上訂購：www.orbis.org/hkmooncake

3）KiKi麵店（KiKi茶）｜注入品牌招牌茶湯

台灣人氣KiKi麵店（KiKi茶）以港人至愛的奶皇月餅為基礎，注入品牌的招牌茶湯，打造出3款創新奶皇月餅的「KiKi嘗・月」月餅禮盒，當中包括以鮮萃金鑽鳳梨青茶作為靈感的鳳梨奶皇月餅，以台灣特產鮮鳳梨製作而成；選用台中一家老字號茶室出品的茶葉炮製的白桃烏龍奶皇月餅。以及茉莉綠茶奶月餅。

鳳梨奶皇月餅

白桃烏龍奶皇月餅

茉莉綠茶奶月餅

月餅包裝禮盒以皎潔明亮的皓月和玉兔剪影為主角，加上煙花圖案的襯托下，為大家送上中秋團聚的歡樂氣氛。禮盒還以可愛的兔子造型環保萬用袋盛載，食完月餅又可以循環再用。

奶皇月餅禮盒一盒六件

KiKi嘗．月奶皇月盒禮盒

售價：$298（8月31日前訂購享早鳥優惠價$208）

取貨日期：7月15日起於分店憑券換領

網上訂購：https://www.kikifg.com.hk

4）Flash Coffee ｜ 聯乘享樂烘焙首推手工奶皇月餅

來自新加坡的咖啡品牌Flash Coffee近年登陸香港已先後開設12間分店，擴展迅速。今年品牌聯乘本地人氣麵包店「享樂烘焙」推出首個奶皇月餅禮盒，全部以本地手工製作。月餅禮盒以「社畜兔」的心聲出發，玩「職場卸膊操」、「月光族」、「上班訴求」 等地道的港式 Memes(迷因圖)，共有6款設計。

Flash Coffee首度與享樂烘焙聯乘推出奶皇月盒禮盒（一盒6個）

月餅盒共有6款設計，道出打工仔心聲。

Flash Coffee x 享樂烘焙

售價：$268（7月18日至31日可享優惠價$248）

訂購方法：顧客可透過 Flash Coffee App 或 Flash Coffee 門市訂購

查詢：https://www.instagram.com/flashcoffee_hk/

5）微熱山丘｜全新紅玉蘋果及D24蘇丹王榴槤月餅

久違的台灣味道終於可以品嚐了！今年台灣人氣品牌微熱山丘推出全新紅玉蘋果月餅，而旗下品牌FORBIDDEN亦有新口味D24蘇丹王榴槤月餅及熱賣的貓山王榴槤冰皮月餅，選用來自馬來西亞彭亨州的頂級貓山王榴槤及D24榴槤製成，以天然西莓粉及凍乾椰子粉的天然色素製成製成冰皮表層。

紅玉蘋果月餅

隨月餅禮盒附送主題麻布袋

（左）貓山王榴槤冰皮月餅、（右）D24蘇丹王榴槤月餅

微熱山丘、FORBIDDEN月餅

售價：紅玉蘋果月餅$299/6件（包括紅玉蘋果月餅及鳳梨奶黃月餅各3個）、貓山王榴槤冰皮月餅及D24 蘇丹王榴槤月餅$605（每款各2個），（即日起至8月27日前預訂可享優惠價$259， 不適用於冰皮月餅）

訂購方法：顧客可透過於微熱山丘網訂購、HKTV Mall、Ztore、7-11及鴻福堂購買鳳梨奶黃月餅禮盒，鳳梨奶黃月餅及紅玉蘋果月餅禮盒裝同時於 7-11 有售、FORBIDDEN 榴槤月餅於官網及鴻福堂發售。

查詢：www.sunnyhills.com.hk

6）龍島｜甜蜜流心朱古力醬

龍島最出名就是朱古力，所以中秋節又怎會少得朱古力月餅呢？今年龍島推出兩款月餅禮盒，一款是3層設計的「圓月中秋月餅禮盒」，只要打開就會看到一個印有龍島標誌的立體月亮小燈籠，內藏LED燈，可按製開燈，旁邊有兩隻可愛小玉兔共同賞月。3層盒中有朱古力流心月餅3件、奶黃流心月餅3件，另外有6款手工朱古力及2款全新口味馬卡龍曲奇，一盒即可品嚐多款美點。

圓月中秋月餅禮盒

另一款禮盒則是「月見中秋月餅禮盒」，以中秋明月及跳躍中的幻彩玉兔為主題，內有朱古力流心月餅2件、奶黃流心月餅2件，以及麥芽糖千層酥和港式奶茶朱古力千層酥各2件。

月見中秋月餅禮盒

龍島中秋限定禮盒

售價：圓月中秋月餅禮盒$698、月見中秋月餅禮盒$398

取貨日期：8月8日起於分店憑券換領

月餅禮券購買方法：即日起全線龍島分店有售

7）奇華餅家｜角落小夥伴奶皇月

今年奇華餅家聯乘角落小夥伴推出奶皇月餅禮盒套裝，當中包括士多啤梨乳酪奶皇、蛋黃奶皇、朱古力奶皇及黑芝麻奶皇口味。同時大家可以以優惠價於奇華網店購買推出角落小夥伴周邊精品，包括防UA雨傘、餐碟（一套4隻）及微波爐碗。

蛋黃奶皇 士多啤梨乳酪奶皇 黑芝麻奶皇 朱古力奶皇

7月15日至8月28日於網店可以用$266購買角落小夥伴音樂列車奶皇月餅禮盒套裝 (連環保袋)及防UV雨傘一把。

7月15日至8月28日於網店可以用$318購買奶皇月餅禮盒 (單個裝)、餐碟（一套4隻）及微波爐碗一個）

奇華餅家 x 角落小夥伴奶皇月餅

售價：單個裝$29、4個裝$116、6個裝$174、單個裝禮盒$42、角落小夥伴餐碟4選1（換購價$28）、約6吋角落小夥伴微波爐碗（換購價$38）

購買日期：即日起至9月10日

網上訂購：https://keewah.com/hk/mooncake.html

備註：新鮮焗製的黑芝麻奶皇月只限於香港灣仔皇后大道東分店有售

8）恆香老餅家｜首創麻糬餡月餅

擁有百年歷史的恆香老餅家出品的老婆餅膾灸人口，今年品牌以傳統造餅經驗配搭創新嘗試，推出新品栗子麻糬酥皮月餅及奶黃麻糬酥皮月餅，讓近年彈起的麻糬融入月餅。另外今次亦會與輕鬆小熊Rilakkuma再度聯手推出一系列中秋產品，以輕鬆小熊及朋友與月亮和太空作配搭。

栗子麻糬酥皮月餅

栗子麻糬酥皮月餅

恆香老餅家麻糬酥皮月餅

售價：栗子麻糬酥皮月餅$208（即日起至8月10日購買可享優惠$148、8月11日至9月10日購買享$158）、輕鬆小熊奶黃麻糬酥皮月餅$198（即日起至8月10日購買可享優惠$158、8月11日至9月10日購買享$168）

購買日期：即日起網店及門市有售，售完即止。

網上訂購：www.hangheung.com.hk

9）A-1 Bakery｜小精靈共度中秋

日本動畫Pokémon乃是八、九十後，甚至是千禧後的童年回憶，而今年日本品牌糕餅店A-1 Bakery今年也與Pokémon合作，推出Pokémon奶皇月盒便當。打開外盒有兩個收納櫃，上下兩層分別放置了精靈球造型奶皇月餅，同時附上印有Pokémon圖案的會員卡（共兩款，每盒1款），小精靈愛好者定必收藏。

月餅上印有精靈球圖案

Pokémon奶皇月餅便當額外附贈印上小精靈圖案的購物袋

詳細價目表

A-1 Bakery Pokémon 奶皇月餅便當

售價：$260/4件（即日起至7月31日可享優惠價$228、8月1日至31日享優惠價$238，紅卡及銀卡會員再享更優惠，最平$181.1三盒。）

購買日期：即日於網店及門市發售（月餅券）

換領日期：8月1日至9月7日（月餅券領取期為落單後6日開始）

網上訂購：https://bit.ly/3O4p3xV

10）Pâtisserie Jane | 新晉甜品店推彩虹酥皮月餅

新晉甜品店Pâtisserie Jane今年推出3大月餅系列，當中包括特選茗茶月餅、彩虹酥皮月餅以及經典奶皇月餅，共7款口味選擇，月餅食材來自世界各地，全手工香港製造。

彩虹酥皮月餅

每盒4件共兩款口味，包括香芋蛋黃酥皮月餅及蓮蓉蛋黃酥皮月餅。

特選茗茶月餅

每盒4件共4款口味，包括茉莉花茶芒果月餅、伯爵茶紫薯麻糬月餅、抹茶紅豆月餅及焙茶果仁月餅。

Pâtisserie Jane中秋月餅禮盒

售價：彩虹酥皮月餅禮盒$188/4件、特選茗茶月餅禮盒$168/4件（即日起至8月14日預訂可享88折優惠，即前者售$168、後者售$148）

購買日期：即日起至售完

換領日期：8月15日至9月10日，於星期一至日上午9時至下午6時或9月10日上午9時至下午3時前往觀塘工場取貨，地址成業街19號成業工業大廈6樓07室。

網上訂購：https://www.patisseriejane.com/en_HK

11）PHOEBE’S KITCHEN｜全港首創威靈頓月餅

威靈頓牛柳就食得多，假如將它融入到月餅之中，你又接受得到嗎？PHOEBE’S KITCHEN的創辦人因疫情影響而暫停大學面授課堂，由於多了時間留在家中，於是整天在家裡下廚，同時開設專頁跟大家分享煮食心得。今年她是第2年售賣月餅，當中的威靈頓月餅（牛柳）和新登場的威靈頓月餅（三文魚）可謂可以打開你的味蕾。威靈頓月餅（牛柳）採用嫩滑牛里脊肉，再配上巴馬火腿、白蘑菇、鵝肝及黑松露醬等，香味誘人。而威靈頓月餅（三文魚）則配搭混合濃郁忌廉芝士的菠菜，並加入水牛芝士及巴馬臣芝士，味道鮮味又濃郁。

PHOEBE’S KITCHEN

售價：$258/2件裝（即日起至7月17日可享優惠價$238）

購買方法：於PHOEBE’S KITCHEN網站預購或於8月17日至9月8日到尖沙咀中間道15號H Zentre地下01-02 號舖谷辰購買。

網上訂購：bit.ly/3tG6I2Y

12）HAPPY COW ｜流心芝士月餅

奧地利國民芝士品牌HAPPY COW起源於1981年，今年他們推出芝士流心月餅，將葛瑞爾起司粉融入內餡，再搭配流心醬，令「芝」味更濃郁和突出。

起司流心月餅禮盒

流心醬好吸引

HAPPY COW 起司流心月餅

售價：$215.5/4件

購買日期：即日起可於Pinkoi訂購

取貨日期：8月15日起陸續出貨

網上訂購：https://hk.pinkoi.com/product/9PtBiZXf/

13）PIZZERIA JACOMAX x 申子居酒屋｜意日聯乘 收益助毛孩

向來獲得大批固定粉絲支持的本地日式居酒屋申子以及以藍芝士蘋果Pizza聞名的PIZZERIA JACOMAX今年聯乘賣月餅。一盒6款口味月餅混合日本和意大利風味，將兩間餐廳的滋味延續到月餅上。6款口味包括十勝紅豆抹茶麻糬、日式芝士、粒粒柚子(內含白真弓柚子酒)、意大利100%開心果醬、藍芝士蘋果粒粒及豆蓉果碎頂級Parma Ham。月餅盒印有獅子山圖案，而盛載禮盒的月兔袋配通花設計及帶光，可當作燈籠使用，一舉兩得。

除此之外，早鳥優惠的5%收益會全數捐贈香港流浪狗之家及大樹下善待動物庇護站，所以買月餅又可以幫助毛孩，非常有意義。

PIZZERIA JACOMAX x 申子居酒屋月餅禮盒

售價：$388 （現凡訂購可享優惠價$328， 每人限購3盒，售完即止）

購買方法：於指定網址訂購

取貨日期：8月15至17日、8月22至24日、9月1至9日

網上訂購及詳情：https://forms.gle/j1kki39qd8CSwcAn9

14）香港置地文華東方酒店｜「盈月星辰」月餅手提袋

香港置地文華東方酒店再度帶來「盈月星辰」月餅手提袋，手提袋設計風格糅合時尚及可持續發展理念，節後可以改作日常時尚單品使用，內裡包含6個獨立包裝的迷你奶黃月餅，月餅按照文華東方食譜及選用優質上乘食材製作，奶香濃淡有致。

6個迷你奶黃月餅口感綿滑

月餅包裝採用FSC認證的紙盒製作，確保紙張材料符合環保評估及標準，設計靈感源於多樣化的大自然元素，以皎潔明月的圖案襯托著波浪線條，以簡約風格描繪出亮麗星河。

手提袋日後可以循環再用

香港置地文華東方酒店「盈月星辰」月餅

售價：$372.3（原價$438；7月22日前訂購可享高達85折優惠）

購買日期：即日起至9月10日

取貨日期：8月1日至9月10日到酒店2樓入口領取

購買方法：可到酒店內的「Amber」、「MO Bar」及「東方水療中心」選購

地址：香港中環皇后大道中15號

電話：2132 0188

15）香港文華東方酒店｜經典蓮蓉月餅

香港文華東方酒店的文華餅店秉承節日傳統，推出經典雙黃白蓮蓉和雙黃蓮蓉月餅，以及大人細路都喜愛的迷你奶黃月餅，如果喜歡驚喜的話，就可以選擇朱古力流心及陳皮豆沙味。月餅均以華麗扇形禮盒包裝，高貴典雅，送禮一流。

雙黃白蓮蓉和雙黃蓮蓉月餅

陳皮豆沙月餅及朱古力流心月餅

華麗扇形月餅禮盒

香港文華東方酒店華麗扇形月餅禮盒

售價：$438起（凡訂購20盒或以，可享9折批量訂單優惠，須於8月26日前付款；8月5日前訂購享額外95折優惠）

送貨服務費用：$290起（每地點）

預訂日期：即日起至9月10日

網上訂購：https://bit.ly/3IopphS

16）奕居｜傳統與可持續發展相互交融

今年奕居的居舍系列推出4款中秋月餅禮盒套裝，居舍品牌聯乘EDITECTURE的年輕團隊共同打造禮盒，具創意設計又符合可持續發展。中秋禮盒的設計靈感源自有著百餘年歷史的中國傳統傢俱「多寶格」，亦即是「皇帝的玩具箱」，用來陳設古玩器物專用。禮盒搭配「璧玉」平安扣，以居舍的玻璃瓶及舊制服回收物料製成，十分環保。

禮盒設計概念源自中國傳統傢俱「多寶格」

璧玉平安扣，以回收物料製成。

今次禮盒包含8個共4款口味的迷你月餅，包括甜度適中的麥芽糖醇低糖蛋黃純白蓮蓉、中西交融的伯爵茶奶皇、經典的陳皮豆沙和口感豐富的無花果果仁。奕居月餅銷售利潤的10%將捐贈給母親的抉擇，為眾多無家庭的兒童，意外懷孕的青少年和年輕女性提供幫助。

禮盒有8個共4款口味迷你月餅，包括麥芽糖醇低糖蛋黃純白蓮蓉、伯爵茶奶皇、陳皮豆沙和無花果果仁。

奕居月餅禮盒

售價：$439.2（原價$488；即日起至8月10日可享9折優惠）

取貨日期：8月1日至9月10日

網上訂購：https://bit.ly/3yNhibb

17）香港君悅酒店｜將招牌菜融入月餅

今年香港君悅酒店推出3款月餅禮盒，當中由中菜行政總廚陳漢章師傅主理的「港灣壹號月餅精品禮盒」就有3款特別口味月餅，包括子薑奶皇、芒果椰子，以及陳皮桂花棗皇。適逢酒店中菜廳的招牌菜水晶子薑皮蛋廣受歡迎，所以師傅便於初夏時分開始搜羅子薑，再將子薑以砂糖煉製，再切粒混入軟滑的奶皇，製作出子薑奶皇月餅，微辛的味道又有奶皇的甜味中和。芒果椰子月餅則選用了菲律賓芒果乾，再加上口感豐富的椰絲；陳皮桂花棗皇月餅就有桂花的清香、紅棗蓉的甜味以及陳皮的回感，層次豐富。

港灣壹號月餅精品禮盒

歡悅月餅禮盒：雙黃白蓮蓉月餅（四件裝）

喜悅月餅禮盒：迷你奶皇月餅（六件迷你裝）

香港君悅酒店月餅禮盒

售價：港灣壹號精品月餅禮盒$372.3（原價$438）、歡悅月餅禮盒$397.8（原價$468）、喜悅月餅禮盒$355.3（原價$418）（即日起至8月10日可享85折優惠）

取貨日期：8月30日至9月10日

網上訂購：https://bit.ly/3OWLmGZ

18）富豪酒店｜新推迷你奶黃月餅

今年富豪酒店以「匯聚多元口味．圓滿相聚時刻」為主題，推出7款精緻月餅禮盒，當中包括傳統雙黃白蓮蓉系列及全新推出的迷你奶黃系列。

迷你奶黃系列分別有迷你奶黃三色賞（6件裝），當中包括包括迷你至尊奶黃月餅、迷你流心奶黃月餅及迷你伯爵茶奶黃月餅各兩件；另外有迷你至尊奶黃月餅（6件裝）及和迷你流心奶黃月餅（6件裝）。

迷你奶黃三色賞（6件裝）

傳統系列則有經典雙輝月餅（4件裝），包括雙黃金黃蓮蓉月餅及陳皮豆沙月餅各兩件，前者選用頂級黃蓮蓉製作，後者以幼滑紅豆沙配以陳年陳皮作餡；雙黃白蓮蓉月餅（4件裝）以醇厚的白蓮蓉搭配鹹蛋黃。

經典雙輝月餅（4件裝）

如果想送禮的話，則可以選擇七星伴月茗茶禮盒，當中包括了8個傳統口味月餅及四包經典茗茶，而花好月圓月餅特別限定版則配上設計典雅的鏤空燈籠連儲物盒，內有三個傳統口味月餅及四包經典茗茶。

七星伴月茗茶禮盒（8件裝）

富豪酒店月餅禮盒

售價：迷你奶黃三色賞$428、經典雙輝月餅$488、七星伴月茗茶禮盒$1,188（即日起至8月9日訂購可享抵至7折優惠，迷你奶黃三色賞$328、經典雙輝月餅$378、七星伴月茗茶禮盒$798）

購買方法：即日起至9月9日可於富豪香港酒店、富豪九龍酒店、麗豪酒店及網上商店訂購。

取貨日期：8月8日至9月9日

網上訂購：https://bit.ly/3Ori82Z

19）黃金海岸酒店｜米芝蓮中菜廳打造

黃金海岸酒店中菜廳「粵」及信和酒店行政總廚師賴正成師傅推出4款月餅配搭，當中包括經典月餅系列（雙黃白蓮蓉4個）、馥郁月餅系列（迷你低糖松子仁白蓮蓉及迷你奶黃月餅各3個）、經典月餅系列禮品裝（雙黃白蓮蓉月餅4個連旺來酥及香辣銀魚仔花生各1瓶）及馥郁月餅系列禮品裝（迷你低糖松子仁白蓮蓉及迷你奶黃月餅各3個連旺來酥及香辣銀魚仔花生各1瓶）。

雙黃白蓮蓉月餅以原粒蓮子研磨製成，白蓮蓉口感絲滑；馥郁月餅系列則採用麥芽糖代替砂糖，每月餅含糖量減少整體5%，宜合注重健康人士享用。

經典月餅系列（連棋盤遊戲）：附有以玉兔主題的「團圓奔月」棋盤遊戲，內附傳說中圓月、玉兔及紅燈籠元素的棋子。

馥郁月餅系列

經典月餅系列禮品裝（連棋盤遊戲）

馥郁月餅系列禮品裝

黃金酒岸酒店月餅禮盒

售價：經典月餅系列（連棋盤遊戲）$378、馥郁月餅系列$288、經典月餅系列禮品裝（連棋盤遊戲）$658、馥郁月餅系列禮品裝$568（即日起至8月2日訂購可享抵至8折）

購買方法：8月11日至9月7日奧海城二期及8月25日至9月7日於屯門市廣場均設銷售攤位，也可以由即日起至9月10日可到黃金海岸酒店粵訂購。

查詢：2452 8668

20）香港港麗酒店｜醉心賞月慶團圓

今年香港港麗酒店粵菜食府金葉庭與本地手工氈酒品牌緻月合作，推山首個氈酒月餅禮盒，並邀請北魏體書法大師楊佳師傅勾勒禮盒設計。氈酒奶皇月餅以四季柑氈酒入饌，入口時清新的四季桔湧至鼻腔。禮盒也附有緻月出品的迷你乾氈酒及四季柑氈酒，與家人邊品酒邊嘗月餅，樂透至極。

金葉庭與本地手工氈酒品牌緻月推出氈酒月餅禮盒

氈酒奶黃月餅拌以四季柑氈酒入饌

香港港麗酒店氈酒奶黃月餅

售價：$688/4件裝連迷你氈酒兩枝（即日起至8月14日於網店預購，首100張訂單輸入優惠碼「MOONCAKE22」可享94折。）

購買方法：於香港港麗酒店網上商店預訂或前往香港金鐘道88號太古廣場香港港麗酒店大堂低座金葉庭及餅店訂購。

網上訂購：https://eshop.conraddining.com