Anson Lo 生日〡神徒迫爆教主碼頭 摩天輪人龍幾百米 盧瀚霆：希望神徒繼續陪我行呢條路

Anson Lo（盧瀚霆）今日（7日）27歲生日，一眾神徒超有愛心， 舉行一連串慈善活動為教主慶生。盧瀚霆國際後援會聯同九龍巴士舉辦長者免費乘車日，65歲或以上長者今日憑八達通乘搭九巴獨營路線，可以「先付後回贈」方式免費搭車。另外後援會又聯同天星小輪合辦免費乘搭活動，全港市民今日均可免費乘搭天星小輪來回尖沙咀至中環，「教主碼頭」現場人頭湧湧很熱鬧。

Anson Lo今日27歲生日。

盧瀚霆國際後援會聯同天星小輪合辦免費乘搭活動，全港市民今日均可免費乘搭天星小輪來回尖沙咀至中環。（盧瀚霆國際後援會圖片）

「教主碼頭」現場人頭湧湧很熱鬧。

很多神徒到「教主碼頭」打卡。

教主下午約6時，在IG提醒神徒：「天氣時好時壞，大家小心呀！」很窩心！

而另一班神徒AnsonLo_Giant今日亦舉行全港首個香港摩天輪免費乘坐日，請市民到中環海濱免費坐香港摩天輪，現場布置成教主生日主題專區，讓一班神徒打卡，等坐摩天輪的人龍長達數百米，由龍頭行到龍尾要數分鐘，十分墟冚！

AnsonLo_Giant今日舉行全港首個香港摩天輪免費乘坐日，請市民到中環海濱免費坐香港摩天輪，人龍長達數百米，十分墟冚！（ 香港摩天輪IG圖片）

一向寵粉的教主凌晨貼出自己的靚相送給神徒，又加蛋糕emoji和27兩個數字，好兄弟Edan（呂爵安）即留言「HB（Happy Birthday簡寫）」祝賀， 有神徒搞笑說：「咁short cut啊HB！」有人還問Edan是否HB鉛筆！而Edan亦在自己IG Story上載他和教主玩狗仔的短片寫道：「Happy Birthday Bro！」而其他MIRROR兄弟Jeremy、Frankie，ERROR保錡都貼出教主相祝賀！

一向寵粉的教主凌晨貼出自己的靚相送給神徒。

好兄弟Edan即留言「HB」祝賀。

Edan亦在自己IG Story上載他和教主玩狗仔的短片寫道：「Happy Birthday Bro！」

教主伸脷很鬼馬。

教主早前預告今日要為演唱會排舞，對於生日願望，他說：「生日願望第一係身體健康，因為踏入2022年，休息時間愈來愈少；第二個願望，係希望每位神徒繼續陪我行呢條路，無論任何地方嘅每一位神徒，一個都不能少！」

MIRROR兄弟Frankie在IG貼相祝賀。

Jeremy祝賀兄弟。

ERROR保錡