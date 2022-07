昂坪半日遊｜最新Do姐 x 姜濤昂坪360纜車＋市集必逛3大check point

平時去東涌離不開行山郊遊,或者到新酒店 staycation 玩足兩日一夜,不過昂坪 360 近日推出 Do 姐及姜濤的特別版纜車,車箱裏裏外外都印有他們的照片,東涌纜車站至昂坪這 25 分鐘車程任大家瘋狂影相,還免費送埋限量透明紀念車卡,一眾姜糖又怎忍得住手不前往打卡!登上昂坪市集也有大把節目,先衝去換姜濤簽名紀念幣,然後再食香港製造 gelato 和逛新開的懷舊家品雜貨店,夠大家玩足大半日!

姜糖必坐!Do姐 x 姜濤昂坪360期間限定纜車 送簽名紀念幣

昂坪 360 聯同 KKday 由 7 月 8 日開始推出超過 10 架期間限定的 Do 姐及姜濤纜車,車身兩旁分別貼上 Do 姐及姜濤的照片,坐在車內已經可以輕輕鬆鬆與偶像打卡、大擺心心手勢,同時也將​​機場、東涌市和大嶼山連綿山脈的美景盡收眼底。值得一提,在纜車站兌換車票時還能免費獲贈印有 Do 姐及姜濤樣子的精緻透明紀念車卡,但只限乘坐這款特別版纜車的乘客才有,數量有限,粉絲必儲!

Do姐 x 姜濤昂坪360期間限定纜車

登上昂坪之後也不急住前往天壇大佛或吃山水豆腐花,皆因 KKday 於昂坪市集開設了期間限定店,第一站當然先到店內換領另一件纜車紀念品 — 刻有姜濤簽名的紀念幣,分別有昂坪 360 纜車、帆船和開蓬巴士的款式,任君選擇。場內還有個「玲」感拼「濤」拼出香港活動,與本地藝術家鮑卓微及曹涵凱合作,設計出 8 幅姜濤、Do姐及多個本地景點的馬賽克畫,再靠大家利用登上纜車前收到的馬賽克磚,合力拼出這幾幅由超過 2 萬塊磚組成的巨型畫作。一到 7 月底,這些作品都會在昂坪市集一併展出,到時又會成為一大打卡位。

【期間限定 KKday 主題纜車】香港昂坪360纜車門票

包括:乘坐「姜濤 x Do 姐 KKday」主題車廂、精製姜濤 x Do 姐紀念車卡、刻有姜濤簽名纜車紀念幣,以及「玲」感拼「濤」拼出香港活動之馬賽克磚塊

價錢:$176 起

網址:https://bit.ly/3uzaWJY

「玲」感拼「濤」拼出香港活動

日期:2022 年 7 月 8 日至 7 月 24 日

地點:大嶼山昂坪昂坪市集 16A 號鋪

營業時間:星期一、三至五 11am-5pm、星期二 2pm-5pm、星期六、日 10:30am-5:30pm

昂坪市集必逛2大小店!香港製造Gelato/懷舊家品雜貨店

期間限定店以外,佔地 1.5 公頃的昂坪市集也能找到不少有趣小店。像 Da Dolce Gelato Italiano,早在 2004 年開業,主打香港製造的意大利雪糕,甫入店已經見到豆腐、芒果、伯爵茶、野苺乳酪、荔枝、薄荷朱古力等超過 10 款 gelato,口味多多。要數最受歡迎,非榴槤味莫屬,全用馬來西亞的 D24 榴槤果肉製作,真材實料,吃過的人都讚雪糕順滑、充滿榴槤香,而且誇張得中午已經售罄,極具人氣。另外也推薦開心果拼番石榴 gelato,開心果雪糕味道濃郁,每啖都帶有果香;而番石榴則是口感軟綿的雪葩,入口清甜超 refresh!

意式杯裝雪糕 $48/ 110g、$60/ 150g

喜歡逛選物店的,一定要去剛進駐昂坪市集不久的迷宮惜物店,這間懷舊家品雜貨店由古著飾物、家品擺設至玩具小物都有,店長更會細心地為大家介紹每件小物背後的小故事,最印象深刻是從日本搜羅回來的鐵皮,要知道日本的鐵皮玩具生產商近年已經一一結業,這個產自 90 年代的入電式機械人不但保存完整,更能走動、吐煙,市面上買少見少,而且價錢不貴,$1,880 就買到,收藏控很想入手吧!另外還有香港設計的 Tin Bot 鐵寶奇盒,有雪糕車、咸蛋超人、老夫子、車鐵寶等款式,向鐵皮玩具致敬的同時也加入不同用法,除了是桌上擺設,亦可變成小盒子、咭片座、手機座、筆座等,一物多用。小店還有很多富香港本土元素的家品小物,如的士燈、鐵皮信箱、E 字視力檢查表、舊香港景色的幻燈片等,整間店都有種吸引大家駐足細看的魔力。

迷宮惜物店除了在荃灣、尖沙咀開店,最近還進駐昂坪市集。

Da Dolce Gelato Italiano

地址:大嶼山昂坪昂坪市集 7 號店

電話:2259 3919

網址:https://bit.ly/3P6dzuM

迷宮惜物店

地址:大嶼山昂坪昂坪市集 22 號店

電話:6846 8388

網址:https://bit.ly/3RkDaBZ