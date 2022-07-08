【尖沙咀】航空界從業員開雞串燒店焼鳥屋　本 必試自家製月見雞棒＋香口燒雞頸皮

別緻的日本料理總是讓人心念著，雖然未能如以往一樣「想飛就飛」，不過也能在擁有美食天堂美譽的香港發掘到好東西。幾位本地航空界從業員因疫情未能再到訪日本，於是在尖沙咀開設以雞為主題的串燒小店 焼鳥屋 本 ，將日本地道雞串燒在香港重現。

店內所有雞肉菜式均採用包括薩摩地雞和阿波尾雞的日本產雞，菜單上有多款不同部位的燒雞供大家品嚐。店舖特別推介以鮮雞髀肉、鮮雞皮、雞軟骨及主廚的秘密用料製成的即叫即燒月見雞棒（$42），配上日本蘭王蛋黃令肉質更鮮嫩；另外有先將已薄切的雞皮除去油脂的燒雞頸皮（$28），香脆有咬口；把淋巴、肥膏等雜質去除，然後再慢燒至金香可口的雞尾等等。

燒月見雞棒（$42）

左至右：雞頸皮（$28）、雞橫隔膜（$32）、雞尾（$28）、紫蘇梅子雞胸（$32）、雞髀肉（$38）

除雞串燒外，串燒店亦有其他菜式供選擇佐酒，如以日本最高級的蘭王蛋配以雞肉烹調而成的玉子燒（$68）、以鹿兒島黑豚裹上新鮮荔枝的荔枝豚肉卷（$32）。

燒雞肉飯糰（$38）

水信玄餅（$45）

餐廳提供「本。御膳」包括六道菜，包括作為開胃菜的橘醋雞皮、清爽沙律，雞肉蓮藕餅（視乎食材供應而以雞肉釀入不同蔬菜）。此套餐還包括5款雞串燒及兩款野菜串燒，套餐每天會由主廚發辦，並可因應客人喜好而準備不同款式。另外還有主食雞皮烏冬，雞皮燒得薄脆可口，配上雞骨自家熬制的香濃雞湯烏冬。最後以日本傳統水信玄餅為作結，客人亦可另加$138多選一道刺身。

本。御膳套餐（$388）

餐廳的清酒由本地小型酒商推介，不定期由唎酒師更新酒單。

焼鳥屋 本

時間：1200-2300

地址：尖沙咀柯士甸路15B嘉華大廈B座地下B2鋪

電話：5596 8180

Instagram：https://www.instagram.com/yakitoriya.hon/