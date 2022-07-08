簡淑兒 爆男友麥大力上山下海追求 被傳整容10年終極回應

簡淑兒（Jessica）接受由林柏希主持的網上平台節目《月傾會》訪問，簡淑兒6月20日出po宣告離開無綫，簡淑兒說不經不覺已入行10年，決心要跳出舒適圈，「10年前嘅我，都係因為跳出咗自己嘅comfort zone，先會入到呢一行；10年之後，不如再試下跳出comfort zone，睇下會唔會有更多進步！嚟到呢個位，自己好似stuck住咗，所以想跳出去囉！」

簡淑兒6月20日出po宣告離開無綫，她說不經不覺已入行10年，決心要跳出舒適圈。

回想入行初期，有同事曾經跟她說：「佢話呢一行，靚嘅女仔大把，你又冇名銜，又唔係讀藝訓，又冇讀過演藝，你又冇後台，你覺得自己憑咩呢？」今時今日簡淑兒想跟對方說：「我好想可以同返佢講，我憑咩呢？就係憑我真係好鍾意呢一行，同埋我真係唔肯放棄囉！」說着說着，簡淑兒忍不住哽咽：「好想話俾大家聽，如果你真係好鍾意嘅話，你就去做！」明星和演員，簡淑兒想做哪一樣？她想也沒有想：「我想做演員！」

簡淑兒接受林柏希（左）主持的網上平台節目《月傾會》訪問。

自由身唔一定要簽公司

今次離開無綫的決定，男友麥大力當然支持，眨下眼兩人拍拖已經超過一年。簡淑兒說當初沒有想過公開：「好老實講，真係因為影到，嗰陣時大家都冇諗住公開㗎！」有傳聞指簡淑兒離開無綫，是為了方便身為機師的男友，等通關後周圍飛？她說：「據我所知，佢仲未飛返㗎，因為都仲係封緊關，所以佢都仲未飛到，同埋據我所知，佢都仲係（無綫）合約演員！」

問到離開無綫後的大計，簡淑兒說：「依家自由身，有好多嘢自己想試囉，唔一定要有公司，先有你嘅價值，一個人嘅價值，應該去到邊度都有！我依家就好努力去build up自己價值，睇下嚟緊會唔會有唔同project，或者自己試下拍片！」

簡淑兒離開無綫決定，男友麥大力相當支持。

唔會再答整容傳聞

一直有傳簡淑兒是有錢女，家裏很富貴，她說有錢過她的人很多：「我真係唔係好有錢，屋企人就算搵幾多都好，都同你冇乜關連，因為你自己都要有你自己生活，冇理由呢一世都係靠屋企㗎嘛！」她還透露自己當年在美國讀書被霸凌，試過被人剪頭髮推落樓：「我喺香港出世，但係我喺美國大，我啱啱過到去唔識講英文，所以嗰時成日俾人蝦，試過俾人剪頭髮呀、推我落樓梯呀，變咗我性格好內向，佢哋（父母）見到就會覺得出嚟做嘢會好蝕底，所以想我去見識下，去參加港姐識多啲嘢，但就冇諗過我會留喺呢行！」

簡淑兒2012年參選港姐，被傳整容10年。

除了有錢女傳聞，整容話題都圍繞着她，傳足這麼多年。簡淑兒沒有好氣說：「由我一入行到依家，選完（2012港姐）出嚟就已經咁講，其實我已經答過無數咁多次，我已經唔想再答喇！如果要繼續講，呢個當然我控制唔到，但係我就選擇咗唔會再答呢個問題！」

簡淑兒說：「由我一入行到依家，選完（2012港姐）出嚟就已經咁講，其實我已經答過無數咁多次！」

說回無綫的作品，當年一齣《迷》，簡淑兒做田蕊妮的女兒，還要兜巴星阿媽，這個角色很深入民心，「嗰時啱啱大家認識我，跟住會覺得點會咁大膽冚視后，其實我係好驚，因為嗰日係我第一日拍嗰套劇！田蕊妮好nice，佢知道我係新人會同我對晒（稿），佢直頭話真係冚落嚟啦一take過，但係我都驚！」

一直有傳簡淑兒是有錢女，她說：「我真係唔係好有錢！」

男友麥大力上山下海追求

去到重頭環節《大膽答 冇膽食》，今次預備了簡淑兒最怕的芫荽，安排了一碟芫荽燒賣，還有鮮榨苦瓜汁！首先問簡淑兒，在無綫10年裏面，最開心是甚麼事？最不開心又是甚麼事呢？「最開心就係我識到依家嘅best friend，大家係同一屆入選嘅Alycia（陳婉衡）！我諗我呢10年裏面，如果冇佢喺身邊，日子未必會咁開心囉！」至於最不開心，原來因為一張相：「依家每一次睇報道，關於我嘅報道，都會有一張好核突嘅相喺隔離，哈哈哈！我媽咪話有一次睇報紙，見到我張相隔離有個女人，佢唔認得嗰個係我囉！」

簡淑兒爆男友麥大力上山下海追求。

簡淑兒和麥大力拍拖超過一年，男友做過最sweet一件事？鬧交最勁哪次為了甚麼？簡淑兒說，當初和麥大力發展，對方真是上天下海甚應都做：「我問佢有冇興趣去行山，因為我係夜晚黑去行，跟住之後就去潛水啦，仲有一次就係我去捐血！行山嗰次，佢本身諗住女仔行山都係行下啫，但係嗰次我哋攞埋繩去爬，跟住就刮損咗佢！上山下海，佢就話：『如果我都追唔到呢個女仔，我都唔知仲有啲咩可以做喇！』佢講完俾我聽，我都覺得有少少感動！」

「少女標本」Kabby最啱傾

鬧交那次呢？「有一次我記得電話冇signal收唔到，之後佢搵唔到我，因為佢擔心，但係我嘅性格就覺得，我都唔知你打俾我，唔關我事㗎嘛！」問到有沒有互相check對方電話，是否有對方電腦、手機密碼？如果麥大力出軌，簡淑兒怎樣處理？「我冇佢電話、電腦password呀，佢都冇我嘅！我從來都冇睇過佢電話，唔好話check，就算連佢玩緊電話，我連望都冇望！」簡淑兒指前男友試過出軌：「以前都試過男朋友出軌，跟住俾佢氹到囉，我冇真係捉姦在床嗰啲，我選擇算啦、信佢啦，但係依家我就唔會喇！」

簡淑兒曾是女子音樂組合「少女標本」成員之一。

再問到曾經組過女團「少女標本」，簡淑兒和三位隊友許雅婷（Kabby）、袁紫僑（CoCo）和溫心（Swan），哪個最friend？跟哪一個沒有兩句呢？「我諗最唔熟嘅係溫心囉，因為大家都知，其實佢出現咗一個公開活動之後就冇，所以唔係不和嘅，係完全唔熟囉！少女標本其實一開始唔係我㗎，我係replacement，出道前一個月改咗人，攝咗我落去；最close多啲偈傾係Kabby（許雅婷），因為佢係一個好大情大性嘅人！」

最後還有驚喜彩蛋，林柏希預備了蛋糕，為即將生日（7月18日）的簡淑兒提早慶生。簡淑兒說這是今年第一個生日蛋糕，驚喜之餘最希望疫情快些過去！

林柏希預備了蛋糕，為即將生日的簡淑兒提早慶生。



