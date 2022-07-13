廣西中藥材專業市場學中藥

2011年4月21日，下班後立即前往廣州，轉乘「綠皮車」前往廣西玉林，登上「綠皮車」猶如進入時光旅行，車廂內仿佛把昔日時光進行定格，歷史畫面大量湧現在腦海中。在車上吃過即食麵和Elmo造型的蛋糕，一夥兒嘻嘻哈哈、談天說地，大家都累了，獨自往車窗外看，漆黑一片，再次遠離繁囂，瞬間回復平靜，在硬卧車廂渡過一個平靜安穩的晚上。

廣西玉林中藥材專業市場

天未亮乘務員把我們叫醒，大聲叫喊着：「換票！換票！換票！」令人哭笑不得，往事總令人回味，不一會便抵達玉林站。下車後便走進一家小店，跟一眾好友吃「老友粉」，開開心心又吃過一頓愉快的早餐。然後我們坐上了三輪車上，前往廣西玉林中藥材專業市場，這裡各式各樣的藥材來自五湖四海，天然人中白、密陀僧、金沙牛、喜樹果、九龍藤、麻骨風等，一些冷背藥材亦可在這裡找到，這是一次令人難忙的中藥遊學團。傍晚時候中藥材專業市場店舖紛紛「打烊」，我們也乘車離開，一日既愉快又充實的旅程結束了。

捲筒粉 德天瀑布 名仕田園

翌日早上我們到酒店附近找尋當地美食，途經一間小店，香氣撲鼻，讓人垂涎，小店出售的捲筒粉最大特色是加入燒豬油，既香濃又嫰滑，堪稱美食。吃過豐富的早餐後，包車前往通靈大峽谷，這裡空氣清新怡人，並長出一種已受保護的中藥 — 桫欏，桫欏生於2億年前侏羅紀，置身茂密的樹木之中，大量菇菌、攀援的粗壯藤莖，瀑布懸河瀉水，有如身處侏羅紀公園。

然後再前往亞洲第一大的跨國瀑布 — 德天瀑布，德天瀑布位處中越境的歸春河上游，飛流直下、氣勢磅薄，十分雄偉壯觀，讚嘆造物者的鬼斧天工。一直的走，走到中越邊界了，兩國邊境旁各有一些排檔供遊人購物，這裡不用簽證便可穿越越南邊界購買越南特產，如咖啡、奶茶、藥油、水果乾等，價錢相宜，短短半小時的越南之旅，滿載而歸。

行程最後一個景點便是名仕田園，簡單而絕樸的田園風光，綠悠悠的水稻田，既可供我們充飢，又可以用來加工炮製中藥，米炒黨參、米泔水製蒼術、白朮。讀過中藥後，每段旅程、每段路也與中藥有關。綠皮車距離退役的似乎已經日子不遠了，取而代之是動車、高鐵，而它亦會永遠牢牢的記刻在歲月的齒輪上。