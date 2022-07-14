玫瑰痤瘡不能根治 要小心處理

玫瑰痤瘡，一個漂亮的名字，卻是一個惱人的皮膚病。病情起伏不定，令患者常感到「對甚什麼東西都敏感」，不論天氣、食物、皮膚用品等，都容易刺激病情急劇惡化。

初患者只有間歇性面部泛紅（潮紅），沒好好處理，病情會持續出現，近距離看會發現微絲血管擴張，炎症加劇時會出現如暗瘡的丘疹，甚至膿頭。不少病人會出現皮膚組織增厚，常見於鼻頭（酒糟鼻），亦可發生於額頭、面頰和下巴等位置，除了紅腫和凹凸不平，毛孔亦明顯擴大，有時眼睛亦受影響，引致發紅、灼熱刺痛、害怕見光，甚至影響視力。

玫瑰痤瘡難以處理，有以下原因：

治療玫瑰痤瘡的藥物或會引起副作用，影響患者對治療的依從性。要有效治療，病人的配合非常重要，在所難免在生活上需要長期的配合或犧牲，就如糖尿病人需要戒口一樣。

玫瑰痤瘡的皮膚傾向敏感，使用過多的皮膚用品有機會增加過敏性皮炎，所以應只保留較重要如保濕和防曬的產品；使用性質溫和的潔面產品，配合室溫或微溫的水就可以，過強的或磨砂的產品並不適宜，之後應塗上潤膚膏；日間戶外活動時必需塗上高SPF的防曬用品，並要戴帽或撐傘子；化妝以淡妝為主，可以的話盡早落妝。

玫瑰痤瘡雖然不能根治，但只要接受適當的治療，配合適當的生活習慣，大部分患者症狀都可得到舒緩和控制。

其他生活上要注意的事項，包括：

注意口罩衛生，如長時間配戴，需要適時更換。

避免飲酒和辛辣食物，以及熱氣騰騰的食物和飲品，待溫度稍降時才享用。

運動習慣或需改變，如從日間改為清晨或晚上在戶外運動，或到有空調的場所進行，避免進行如高溫瑜伽等的運動。

藥物需要時間發揮功效，別過早斷定治療失敗或頻繁地改變治療的方案。

充份休息、減少壓力，對病情具正面的幫助。

玫瑰痤瘡雖然不能根治，但只要接受適當的治療，配合適當的生活習慣，大部分患者症狀都可得到舒緩和控制。