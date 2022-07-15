根據中國的廿四節氣，西曆6月21日是夏至，但全球氣候暖化，本港其實早在夏至之前已步入夏天了。

中醫主張「吃苦度夏」，也要多吃液體食物。根據五行學說，苦入心，有清心火的作用，日常多食用苦瓜等含苦味的蔬菜，能清熱祛濕，降火、消疲勞。例如鹽蛋炒苦瓜，豆豉炒油麥菜，苦瓜黃豆番茄排骨湯等，都是很好的清熱消暑食譜。

液體食物方面，夏天出汗多，多吃粥品，湯水，糖水等可以補充身體水分，還能健脾養胃。一般來說，小米粥，薏米粥，蓮子百合粥等都很適合夏天食用。在戶外或高溫環境下工作的人，可以喝夏枯草，菊花茶等清肝明目。西瓜是天然的清熱生津水果，暑熱天氣可以撒點鹽進食，能生津解渴防中暑。

根據五行學說，苦入心，有清心火的作用，日常多食用苦瓜等含苦味的蔬菜，能清熱祛濕，降火、消疲勞。

但要注意，常見有人為了消暑，而做錯兩件事，必須予以避免：

1. 從早到晚喝冰凍飲料，在冷氣間內也大口大口的灌凍飲，感覺是很爽很解暑了，但其實隨時會種下病根！尤其少女，因年輕陽氣旺盛，灌凍飲特別舒服，然而過多的凍飲會大大增加體內寒氣，換言之削弱陽氣，而且會令身體聚濕，增加將來很多病痛。

2. 廣東人愛喝涼茶，必須根據自己的體質喝，也不可以喝太多，沒有不適最好就不要喝。過量飲用涼茶易傷脾胃，出現腹痛腹脹，噁心，嘔吐腹瀉等不適。