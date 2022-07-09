MIRROR 演唱會  鏡仔不停轉綵排地避私追  花姐勸鏡粉：俾啲空間我哋￼

MIRROR 人氣極盛，所到之處都吸引大批鏡粉支持，不過近年經常出現#私追問題，影響鏡仔工作和私生活。數日前姜濤便在其TG群組勸大家不要再看他打波，姜Man說：「沒有怪大家，只是希望大家多多理解！」

MIRROR人氣極盛，不過近年經常出現私追問題，影響鏡仔工作和私生活。

數日前姜濤便在其TG群組勸大家不要再看他打波。

姜Man說：「沒有怪大家，只是希望大家多多理解！」

昨日經理人花姐亦在IG Story留言：「MIRROR呢段時間正專心綵排演唱會，但因為私追問題，於是我哋要不停轉地方綵排。MIRROR一直感激大家的支持，但亦希望你哋可以俾啲空間我哋，更加唔希望因為你哋喺綵排地方聚集，而造成其他人不便。」勸喻私追鏡粉聽話。

昨日花姐亦在IG Story留言：「因為私追問題，於是我哋要不停轉地方綵排。MIRROR一直感激大家的支持，但亦希望你哋可以俾啲空間我哋。」

花姐曾多次勸鏡粉不要私追。