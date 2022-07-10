炎明熹首度挑戰棟篤笑  擺林子祥李克勤上枱好鬼馬

炎明熹 （Gigi）和曾比特（Mike）等，自參加《聲生不息》 以來人氣急升。今晚（10 日）及下周日（17 日）播出的香港版《聲生不息》，主題為「金曲盛典」上集及下集，克勤隊及千嬅隊將進行五個回合金曲對決，每個回合的金曲均以年代劃分，並由現場觀眾投票「二選一」，每個回合勝出一方，其推薦的隊友的「滄海遺珠金曲」將被收錄於時代唱片！上集及下集加起來票數最高隊伍將成為「聲生不息榮耀戰隊」，並會有「聲生不息」榮耀金曲誕生！「金曲盛典上集」表演歌單如下：劉惜君《當你見到天上星星》、魔動閃霸featuring 單依純《忘記他》、Sally+楊千嬅《珍重》、林子祥+林曉峰《數字人生》、葉蒨文（Sally）+楊千嬅+筆筆+劉惜君+炎明熹（Gigi）+安崎《友情歲月》。本集候選「滄海遺珠金曲」先後有毛不易《遙遠的她》、單依純《愛與痛的邊緣》、周筆暢《圓》及李健《水中花》。

今集在葉蒨文帶領下，全體歌手合唱Beyond 經典金曲《不再猶豫》打開序幕。

葉蒨文轉眼已出道42 年。

Mike今次表演彈結他。

炎明熹火星Tone講棟篤笑

在歌齡長達42 年的葉蒨文（Sally）帶領下，全體歌手合唱Beyond 經典金曲《不再猶豫》打開序幕，每次上台均有驚喜演出的曾比特（Mike），除了在開幕部分表演彈結他，更與Gigi、周筆暢（筆筆）及林曉峰表演棟篤笑。看似不擅辭令的Gigi，一開口即將《聲夢傳奇》「奶爸」李克勤擺上枱謂：「我特別想跟李克勤老師說謝謝，因為我參加歌唱比賽時你是我的老師，然後他跟我講得最多的就是『你可以的』，我覺得當導師真的很簡單！」說到此處已全場哄笑，克勤更是五體投地兼直豎拇指，之後Gigi再下一城踢爆克勤是「認真魔人」：「克勤老師對待比賽是非常非常認真的，他上一次PK 為了贏我們，竟然穿了這麼奪目的衣服、還跳舞！我想說克勤老師，你可以呀！」

左起Mike、林曉峰、周筆暢、Gigi齊齊表演棟篤笑，Gigi表情多多。

Gigi說：「我特別想跟李克勤老師說謝謝，因為我參加歌唱比賽時你是我的老師，然後他跟我講得最多的就是『你可以的』，我覺得當導師真的很簡單！」

說到此處已全場哄笑，克勤更是五體投地兼直豎拇指。

Gigi：我也想做林明熹

之後筆筆再「補刀」踢爆克勤勝負欲很強：「因為克勤隊一直都很想贏嘛，那原本我跟安崎合唱《醒醒》多好呀，結果人家為了不輸傾巢而出，安崎說這群男人加起來快一千歲了，怎麼還這麼幼稚！我們節目氛圍本來很輕鬆，但因為對方一直很在意輸贏嘛，搞到我們每次排兵佈陣壓力都非常大，千嬅每次都拉著我為難半天，克勤隊口口聲聲都在說：『不是不想贏，只是不想輸』。那我們也不是不可以輸，只是不想輸給你們。」

筆筆「補刀」技巧極高！

擺完克勤上枱後，Gigi再嗆林子祥「偏心」謂：「我最大的遺憾是未能夠跟Lam老師合唱，因為他說我們年紀相差太大，要找到一首爺爺跟孫女的歌才能跟我合唱。」表情豐富的Gigi更邊說邊扮可憐搞氣氛：「然後他（Lam）轉頭就跟單依純合唱去了，看來林老師是找到孫女了，我好羨慕你喲，林依純！我想做林明熹！」Mike的「針對」對象也同樣來自克勤隊：「有人問我克勤跟千嬅隊哪一隊吵一點，我說Coco 姐（李玟）在哪，那一邊就會吵一點！」Mike又爆千嬅隊怕毛不易不開心，經常送抱安慰毛毛，可惜卻弄巧反拙。

擺完克勤上枱後，Gigi再嗆林子祥「偏心」。

Gigi說：「Lam老師說我們年紀相差太大，要找到一首爺爺跟孫女的歌才能跟我合唱。」

Gigi扮可憐很搞笑。