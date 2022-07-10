《ACE TALENT 演藝模特兒大賽》報名者升2倍  唐安麒：打入韓國演藝界不二平台￼

由ACE ENTERTAINMENT及韓國ASIA MODEL FESTIVAL合辦的亞洲最大型模特兒比賽《亞洲模特盛典香港賽區》及《ACE TALENT演藝大獎》去年廣受注目，今年載譽歸來，評審團更是陣容鼎盛，大會總評審是韓國演藝社長YONG HEO、首席評審是有「美容教主」之稱的亞洲傑出企業家唐安麒，星級評審則有大灣區傑出企業家蔡加敏、著名時裝設計師何國鉦，以及本港「舞林」至尊的首席舞蹈總監Sunny Wong黃國榮。

《亞洲模特盛典香港賽區》及《ACE TALENT演藝大獎》今年載譽歸來，報名人數是去年的2倍。

報名人數升2倍

上月開放成人組及兒童組的報名後，反應空前熱烈，報名人數是去年的2倍，模特兒成人組勝出者，更會代表香港到韓國參賽！ACE ENTERTAINMENT和韓國各大頂尖經理人公司有緊密聯繫合作，《ACE TALENT演藝大獎》勝出者不單成為ACE ENTERTAINMENT的藝人，更有機會到韓國的經理人公司成為練習生，故今次報名人數倍增，可見《ACE TALENT演藝大獎》已被視為打入韓國演藝界的不二平台！

唐安麒指今屆更新鮮

唐安麒、蔡加敏及何國鉦親自會見面試者，對於今年報名者眾，唐安麒表示：「因為今年增設兒童組，比上年感覺更新鮮好玩，希望可以發掘多些未來的明日之星。」並感謝提供練習場地的「林佩佩舞蹈工作坊」鼎力支持！

唐安麒、蔡加敏及何國鉦親自會見面試者。

星級評審蔡加敏表示十分高興，她說：「今天當評判好開心，見到個個都充滿自信。美是來自善心及自信心。評的不是外表，是內在的自信心。有三個小朋友好犀利，超級有自信，跳舞技能冇得頂！家長一定放了好多心機去栽培！」

當日面試，上屆得獎者Kylie C到場加油，現備受力捧的C Lam由老闆唐安麒親自帶到現場，C Lam不時主動跟面試者交流打氣，以低胸裝上陣的Kylie C.，近年被網民封為「學霸甜心」，在唐安麒力捧下，近年已成為人氣模特兒及KOL，並是網上平台17 LIVE 的爆紅主播。早前在社交媒體分析公司公布的「5月份10大人氣網紅名單」中，Kylie C.位居榜首！這證明瞭Ace Talent 得獎者的前途無限。

以低胸裝上陣的Kylie C.，近年被網民封為「學霸甜心」。