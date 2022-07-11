《I SWIM》今晚首播 導演馮志強大讚Edan聰明 Jeffrey或推個人單曲做歌手

ViuTV原創劇《I SWIM》今晚9:30首播，劇集由呂爵安（Edan）、魏浚笙（Jeffrey）、吳海昕、袁澧林、邱士縉、楊偉倫、吳啟洋、歐鎮灝、王智騫、王智德、葉振弘及黃奕晨主演，劇中男演員個個騷肌，令人期待。《I SWIM》監製暨導演馮志強、魏浚笙和黃奕晨今晚為《晚吹 – 有酒今晚吹》擔任嘉賓，大爆拍劇趣事。

ViuTV原創劇《I SWIM》由呂爵安、魏浚笙、吳海昕、袁澧林、邱士縉、王智德等主演。

《I SWIM》今晚9:30首播。

Jeffrey 指自己花半年時間操肌，更自爆更為劇集而去脫毛。被問及游水最差的演員時，三位都不約而同笑指非呂爵安（Edan）莫屬。馮志強分享指雖然劇中Edan飾演游泳高手，但第一日在拍攝現場熱身期間，Edan已經暈倒，令其一度十分擔心，慶幸最後Edan並無大礙。Dixon笑指拍攝現場宛如嘉年華一樣：「有唔同嘅booth擺哂Fans送嘅應援物資和食物，有P1X3L、Edan、Stanley、Alton、Jeffrey同ANSONBEAN。每次可以逐個行去揀自己想食嘅嘢。」

《I SWIM》監製暨導演馮志強、魏浚笙和黃奕晨今晚為《晚吹 – 有酒今晚吹》擔任嘉賓。

問及游水最差的演員時，三位都不約而同笑指非Edan莫屬。

Jeffrey 指自己花半年時間操肌，更自爆更為劇集而去脫毛。

談及往後希望發展的方向，強尼大爆知道Jeffrey或會推出個人單曲。Jeffrey沒有否認：「其實我無限制自己。機會嚟到嘅時候就把握，盡力做好件事。」而Dixon指自己會想嘗試擔任幕後的工作，現正在構思及編寫相關的方案。

強尼大爆Jeffrey或會推出個人單曲。

另外導演馮志強在另一個訪問中大讚Edan和Jeffrey表現出色，馮導指Edan非常聰明，一點就明，好像casting那場戲，Edan是隊長，他和大家開會，但太有禮貌，於是跟他說有需要才回應對方，才演到隊長氣質，之後Edan便做到領袖感覺。馮導又讚Edan記憶力非常好：「一日咁多場對白都記得晒！」至於Jeffrey令馮導相當驚喜，他指大家以為靚仔不懂做戲，自己初初亦擔心，但Jeffrey很有天份，第一次擔正已令人喜出望外！

導演馮志強在另一個訪問中大讚Edan非常聰明。