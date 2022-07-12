【灣仔】Pier 1929 2.5小時榴槤放題 馬來西亞直送貓山王＋榴槤鹹甜點下午茶

適逢夏天是馬來西亞榴槤當造季節，今年灣仔 Pier 1929再度推出 榴槤放題 ，以「Monster Durian」作主題，大家可以用一個價錢於2.5小時內任食馬來西亞直送貓山王和4-5款神秘榴槤（視乎當日收成），另外每人亦有一份以榴槤入饌的鹹甜點下午茶，成功預訂的話更有機會贏取香港來回吉隆波雙人機票或特色禮品，榴槤控不能錯過。

餐廳供應的榴槤全部來自馬來西亞彭亨州，每日樹上熟即時收果，24小時內新鮮空運到港。

貓山王：色澤金黃，先苦後甘。

D24 ： 帶奶油香

竹腳：甘中帶甜

D101紅肉：口感幼滑、味道清淡

黑刺：味道最濃

每位客人可品嚐一份檑槤鹹甜點下午茶

馬來西亞喇沙榴槤蝦多士：用自家炒製喇沙醬配榴槤果蓉搽在多士上，面頭再擺放原隻蝦仁。

D24榴槤炸波波配辣肉腸：咬開有流心效果，面層添上西班牙辣肉腸 ，香辣醒胃。

榴槤吞拿魚他他墨西哥薄餅：D24榴槤果肉拌以番茄、洋蔥碎等搽在墨西哥薄餅上，最後加上吞拿魚蓉焗至香脆。

D24榴槤芝士脆撻：曲奇餅底配上D24榴槤蓉、忌廉芝士及砂糖，咬開會有流心效果，面層綠色的微波爐蛋糕富雞蛋香。

D24榴槤菠蘿油：以傳統法式泡芙作概念，製成菠蘿包的賣相，中間的牛油是巴巴洛瓦，混入D24榴槤果蓉。

榴槤朱古力：選用法國Valrhona朱古力配D24榴槤蓉製成軟心朱古力，配以曲奇杏仁餅底，面層配以黃色的星星。

山竹石榴無酒精雞尾酒啫喱：選用山竹、紅石榴、雜莓果汁製成啫喱，味道清淡。

榴槤燉雞湯：以雞隻、瘦肉、馬來西亞榴槤果肉等熬足3小時。

水果皇后（另加$48/杯）：以山竹汁、玫瑰糖漿、花茶及新鮮無花果調製，清甜解渴。

餐廳中庭設有「Monster Durian異想世界市集」，大家可以在攤位中購買特色食品及飲品，將東南亞風情延伸到家中。

Monster Durian馬來西亞榴槤放題

日期：7月18日至28日

時間：1200-1430、1600-1830、1930-2200（Monster Durian異想世界市集開放時間為1200-2200）

價錢：$680/位，另收加一服務費（4位同時報名，第4位可享半價優惠）

地址：灣仔碼頭2樓Pier 1929

查詢：3188 9677

網上預訂：https://bit.ly/3PgArry

備註：凡成功預訂，即可玩遊戲贏取AirAsia香港來回吉隆波雙人機票（名額4個）及多款由馬來西亞旅遊促進局（香港分局）送出的特色禮物，包括榴槤造型旅行頸枕、斜挎包及峇迪繪畫套裝，活動詳情請參閱Pier 1929 Facebook專頁。