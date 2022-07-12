【灣仔】Pier 1929 2.5小時榴槤放題 馬來西亞直送貓山王＋榴槤鹹甜點下午茶
適逢夏天是馬來西亞榴槤當造季節，今年灣仔 Pier 1929再度推出 榴槤放題 ，以「Monster Durian」作主題，大家可以用一個價錢於2.5小時內任食馬來西亞直送貓山王和4-5款神秘榴槤（視乎當日收成），另外每人亦有一份以榴槤入饌的鹹甜點下午茶，成功預訂的話更有機會贏取香港來回吉隆波雙人機票或特色禮品，榴槤控不能錯過。
Monster Durian馬來西亞榴槤放題
日期：7月18日至28日
時間：1200-1430、1600-1830、1930-2200（Monster Durian異想世界市集開放時間為1200-2200）
價錢：$680/位，另收加一服務費（4位同時報名，第4位可享半價優惠）
地址：灣仔碼頭2樓Pier 1929
查詢：3188 9677
網上預訂：https://bit.ly/3PgArry
備註：凡成功預訂，即可玩遊戲贏取AirAsia香港來回吉隆波雙人機票（名額4個）及多款由馬來西亞旅遊促進局（香港分局）送出的特色禮物，包括榴槤造型旅行頸枕、斜挎包及峇迪繪畫套裝，活動詳情請參閱Pier 1929 Facebook專頁。