Netflix 推7月限定導賞團 免費遊《紙房子》、《艾蜜莉在巴黎》取景地

煲劇睇 Netflix 已經成為大家的生活一部分,今個夏天 Netflix 更打着 From Screen to Street 的旗號,踩過界大搞實體導賞團,分別於倫敦、巴黎及馬德里開團,帶大家親身遊覽《Money Heist》、《Emily in Paris》、《Bridgerton》等熱播劇集的主要取景地,介紹當地歷史之餘,亦會分享拍攝時的花絮點滴。

這個導賞團由 Netflix 和旅行社 SANDEMAN’s New Europe 合辦,只於 7 月 11 至 17 日期間舉行,全長約 2 小時,最吸引是網上預先登記便能免費參加,像巴黎團就帶大家穿梭在 Place de l’Estrapade(吊刑廣場)、Latin Quarter(拉丁區)、Pont Saint-Michel(聖米歇爾橋)等地標景點,同時回味《Emily in Paris》、《怪盜羅蘋》等法國取景的劇集。小編 check 過官網三地導賞團暫時尚有少量位置,若是身在倫敦、巴黎的 Netflix 劇迷,不妨把握機會參加!

Netflix free walking tour

詳情:https://netflix.neweuropetours.eu