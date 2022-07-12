Netflix 推7月限定導賞團 免費遊《紙房子》、《艾蜜莉在巴黎》取景地

煲劇睇 Netflix 已經成為大家的生活一部分，今個夏天 Netflix 更打着 From Screen to Street 的旗號，踩過界大搞實體導賞團，分別於倫敦、巴黎及馬德里開團，帶大家親身遊覽《Money Heist》、《Emily in Paris》、《Bridgerton》等熱播劇集的主要取景地，介紹當地歷史之餘，亦會分享拍攝時的花絮點滴。

這個導賞團由 Netflix 和旅行社 SANDEMAN’s New Europe 合辦，只於 7 月 11 至 17 日期間舉行，全長約 2 小時，最吸引是網上預先登記便能免費參加，像巴黎團就帶大家穿梭在 Place de l’Estrapade（吊刑廣場）、Latin Quarter（拉丁區）、Pont Saint-Michel（聖米歇爾橋）等地標景點，同時回味《Emily in Paris》、《怪盜羅蘋》等法國取景的劇集。小編 check 過官網三地導賞團暫時尚有少量位置，若是身在倫敦、巴黎的 Netflix 劇迷，不妨把握機會參加！

Netflix free walking tour

詳情：https://netflix.neweuropetours.eu