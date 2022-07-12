MIRROR演唱會推網上直播 每場380元 MIRO 280元專享後台直播 鏡粉：今次有番啲人性

MIRROR 紅館演唱會一票難求，還未買到飛的鏡粉當然失望，電訊盈科旗下的MakeALive在IG宣布推3場網上直播，直播場次分別是7月30日、7月31日和8月5日，每場380元，觀眾可以選擇觀看角度，包括大會主畫面直播和四面台自選直播，用戶亦可選擇分別購買個別內容，同時可使用2部裝置觀賞不同直播畫面，但不支援於多個裝置上播放同一畫面。

MIRROR紅館演唱會一票難求，還未買到飛的鏡粉當然失望。

MakeALive宣布推3場網上直播，直播場次分別是7月30日、7月31日和8月5日，每場380元。

網上直播演唱會門票在7月15日中午12時公開發售，沒有限購名額，只要在每場演唱會截止時間前購買即可。而已加入官方Fan Club的MIRO，可以優惠價280元購買網上門票，除了有大會主畫面直播 、四面台自選直播 ，還有MIRO專享後台直播，同時可使用3部裝置觀賞不同直播畫面，但不支援在多個裝置上播放同一畫面。鏡粉得知消息後反應兩極，有鏡粉留言：「 算你今次有番啲人性！」、「好jeng💕💕竟然有埋後台😍😍😍！ 」不過亦有鏡粉反感：「做咗MIRO都仲要俾錢再睇直播？使唔使賺到咁盡呀？」、「等買DVD算！」

網上直播每場380元，觀眾可以選擇網上直播觀看角度，包括大會主畫面直播和四面台自選直播。

官方公布詳情：

MakeALive 為你帶來全新直播體驗！

一次過為你公開網上直播各項詳情🤗！

●MakeALive 網上直播場次●

日期：7月30日，7月31日，8月5日

時間：晚上8時15分

🔔7月15日 中午12時 公開發售🔔

直播門票售賣時間：截至當晚演場會開場前 晚上8時15分

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MakeALive體驗優惠套裝 $380/每場*

包括大會主畫面直播 及 四面台自選直播

同時可使用2部裝置觀賞不同直播畫面**

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MIRO專屬套裝 $280/每場*

只限MIRO購買

包括大會主畫面直播 、四面台自選直播 及 MIRO專享後台直播

同時可使用3部裝置觀賞不同直播畫面**

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*包括「大會主畫面直播」 及 「四面台自選直播」內容，用戶亦可選擇分別購買個別內容。

**不支援於多個裝置上播放同一畫面

已加入官方Fan Club的MIRO，可以優惠價280元購買網上門票，MIRO可專享後台直播。