【土瓜灣】Tanuki Coffee聯乘本地小店 推特調手沖咖啡＋草本通力水特飲
由ERROR成員193（郭嘉駿）與幾位中學同學夾份的咖啡店 Tanuki Coffee 於今年4月在土瓜灣開張，一眾粉絲已經紛紛前去排隊打卡兼碰運氣，希望可以與偶像會面。Tanuki Coffee主打精品咖啡及推廣本土文化，因此與不同的本地咖啡豆烘焙店合作，為品牌調配獨家的House Blend及挑選各式手沖咖啡豆。House Blend特別調配以突顯甜度為主，帶有不同莓果味道。而手沖咖啡方面，咖啡師會不定期更換合時的新鮮烘焙及淺炒為主的咖啡豆，而且部分咖啡會帶有果茶、果汁或花香味。
「Tanuki Coffee x 閣樓釀造」工作坊
日期：7月27日、31日、8月7日及14日
時間：1030-1200
參加方法：顧客只需公開發布Tanuki Coffee的草本湯力水特飲 (草本通力水濃縮咖啡/黑糖檸檬咖啡) 的照片，追蹤及標籤『Tanuki Coffee』 @tanukicoffeehk與『閣樓釀造』@mezzaninemakers的官方Instagram平台，同時標籤三位朋友，店家會精選5張「最出色照片」，並邀請獲選拍照者，免費參加「Tanuki Coffee x 閣樓釀造」工作坊 。
Tanuki Coffee
時間：1100-1900
地址：土瓜灣馬頭圍道63號啟岸地下18號地舖
查詢：https://www.instagram.com/tanukicoffeehk/