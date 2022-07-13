【土瓜灣】Tanuki Coffee聯乘本地小店 推特調手沖咖啡＋草本通力水特飲

由ERROR成員193（郭嘉駿）與幾位中學同學夾份的咖啡店 Tanuki Coffee 於今年4月在土瓜灣開張，一眾粉絲已經紛紛前去排隊打卡兼碰運氣，希望可以與偶像會面。Tanuki Coffee主打精品咖啡及推廣本土文化，因此與不同的本地咖啡豆烘焙店合作，為品牌調配獨家的House Blend及挑選各式手沖咖啡豆。House Blend特別調配以突顯甜度為主，帶有不同莓果味道。而手沖咖啡方面，咖啡師會不定期更換合時的新鮮烘焙及淺炒為主的咖啡豆，而且部分咖啡會帶有果茶、果汁或花香味。

Tanuki Tasting Set（$88）：咖啡店為迎合一班咖啡入門初心者，特意安排簡單的導賞體驗，今季就提供了3款咖啡豆，包括埃塞俄比亞Wush Wush厭氧日曬，雲南Catimor厭氧日曬以及哥倫比亞Castillo雙重厭氧。

挪威Brunost芝士拿鐵（$68）：選用挪威品牌Tine Bruno，同時以味道偏甜的挪威Brunost芝士製作拿鐵，加上Brunost芝士製作的牛角酥窩夫，絕對是芝士迷必點食品。

草本通力水濃縮咖啡（$65）：本地品牌『閣樓釀造』的草本通力水極具特色，以本地龍膽草及港產香水檸檬為引，帶有甘苦與薄荷清香，配上帶花，檸檬，香茅香味的濃縮咖啡。

黑糖檸檬咖啡（$65）：將草本通力水加入沖繩黑糖和新鮮檸檬汁，混合特別挑選的咖啡豆製成的咖啡，Kokuto Lemon Black帶著淡淡如錫蘭檸檬茶的甜味，以及汽水般酸爽的口感。

經典煙肉（$85）、日式照燒牛肉（$88）、小龍蝦沙律（$98）：咖啡店開幕後，客人對Egg Drop的評價好壞參半，有見及此，咖啡店經過再三改良後，最近推出全新版本的Egg Sando。

除了上述的新款食品及飲品之外，Tanuki Coffee亦與本地品牌「閣樓釀造」合作舉辦工作坊，讓大家了解品牌故事及通力水製作方式，而Tanuki Coffee就會講解不同精品咖啡及咖啡豆風格，費用全免。

「Tanuki Coffee x 閣樓釀造」工作坊

日期：7月27日、31日、8月7日及14日

時間：1030-1200

參加方法：顧客只需公開發布Tanuki Coffee的草本湯力水特飲 (草本通力水濃縮咖啡/黑糖檸檬咖啡) 的照片，追蹤及標籤『Tanuki Coffee』 @tanukicoffeehk與『閣樓釀造』@mezzaninemakers的官方Instagram平台，同時標籤三位朋友，店家會精選5張「最出色照片」，並邀請獲選拍照者，免費參加「Tanuki Coffee x 閣樓釀造」工作坊 。

Tanuki Coffee

時間：1100-1900

地址：土瓜灣馬頭圍道63號啟岸地下18號地舖

查詢：https://www.instagram.com/tanukicoffeehk/